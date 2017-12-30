"Стопроцентный динамовец": Ахрик Цвейба с мечтой о будущем

Известный абхазский футболист Ахрик Цвейба рассказал Sputnik о том, за кого будет болеть на ЧМ-2018, почему чемпионат СССР был одним из сильнейших в мире, и как он стал японской телезвездой.

Зарина Кулаева, Sputnik

— Расскажите, как вы стали футболистом?

— Футболом я начал заниматься в 10 лет, а до этого занимался акробатикой, борьбой и даже танцами. Именно поэтому я с первых дней заметно отличался от остальных начинающих футболистов. Такие ребята обычно более скоординированы, они живее и смелее остальных. Мой совет всем родителям: любые занятия спортом — отличная база для ребят, мечтающих стать профессионалами.

— Что для вас "Динамо"? Какую роль эта команда сыграла в вашей жизни? © Sputnik. Сергей Пивоваров Олег Долматов о сухумском "Динамо": боль по той команде всегда со мной

— Начну с того, что я стопроцентный динамовец! И, пользуясь возможностью, хотел бы поздравить свою любимую команду с юбилеем. В частности, своего друга Астамура Адлейба, возглавляющего сейчас "Динамо" Сухум, а также остальных членов нашей необъятной семьи!

В "Динамо" я провел большую часть своей карьеры. Начинал в сухумском "Динамо", после были Тбилиси и Киев, а закончил профессиональную карьеру в "Динамо" Москва. Очень рад, что мне в жизни выпала такая возможность.

Попасть в эту команду в те времена было мечтой каждого юноши. "Динамо" дал мне возможность учиться у сильнейших футболистов страны, а в 1990 году войти в сборную СССР и отправиться на Чемпионат Мира в Италию.

Наша команда всегда была флагманом чемпионата СССР, и сейчас не сдает позиции. Так что все болеем за "Динамо"!

— Мы знаем, что чемпионат СССР был одним из сильнейших в Европе. Как думаете, почему?

— Во-первых, в СССР был сильнейший тренерский состав, а хороший тренер — залог успеха любой команды. В те времена тренеры проходили серьезную подготовку.

Во-вторых, у каждой из республик была своя особенная школа футбола, непохожая на остальные. В каждой были команды-лидеры, в состав которых входили лучшие местные футболисты. В ходе чемпионата все учились друг у друга, перенимали навыки и манеру игры, и только сильнейшие из них попадали в сборную Союза.

Это был своего рода мини-чемпионат мира, со своим неповторимым колоритом, вполне самодостаточный и очень популярный в стране. Стадионы бывали переполнены даже на играх дублирующего состава. Жители Советского Союза, в том числе и в Абхазии, обожали футбол не меньше нас, футболистов.

— В 2016 году Абхазия стала чемпионом ConIFa (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), с чем мы вас от души поздравляем! Что, по вашему мнению, может помочь развитию абхазского футбола в нынешних условиях?

© AFP/ FABRICE COFFRINI Абхазия обратилась в ФИФА о включении нацсборной в состав организации

— Спасибо! Я присутствовал на финале, и очень горд за сборную Абхазии.

Что касается развития футбола в Абхазии, я считаю, что необходима государственная поддержка, частные инвестиции и, конечно же, хорошие тренеры.

Вот, например, мой старший товарищ Отари Аршба совместно с бывшим президентом Абхазии Сергеем Багапшем, несколько лет назад построил детские футбольные мини-площадки. Абхазские ребятишки с удовольствием проводят там время. Даже если не все они станут профессиональными футболистами, это отвлекает их от компьютерных игр и интернета, которые, как я считаю, являются бедой современного общества.

Сегодня перед Абхазией стоят более глобальные задачи, но я уверен, что в скором будущем придет и время футбола. Наша маленькая страна всегда была кузницей великолепнейших спортсменов. Тот же Никита Павлович Симонян, которым гордится вся Абхазия, — воспитанник сухумского "Динамо".

— До ЧМ-2018 года осталось несколько месяцев. Если не секрет, за кого вы будете болеть? © Sputnik. Владимир Астапкович Жребий брошен: кому повезло с соперником на чемпионате мира

— Конечно, за Россию! За кого же еще?! Это же наш общий праздник! Праздник футбола! Мы все его ждем и верим в сборную России.

Это непременно поможет нашим ребятам, ведь хорошая физическая форма или техника еще не гарантирует успех. Спортсменам, выступающим на таких крупных соревнованиях, нужно чувствовать поддержку болельщиков. Это придает уверенность, а без этого победа невозможна.

— Не поделитесь ли вы какой-нибудь запоминающейся историей из вашей спортивной жизни?

— Да, конечно! Вот, например, в середине девяностых я выступал за японский клуб "Гамба" Осака. Идет игра, мы ведем 1:0, и за несколько минут до конца игры по моей вине был назначен пенальти.

Представляете мое состояние?! Я потерял дар речи.

Но нашему вратарю каким-то чудом удалось отбить этот мяч. А я на радостях, со всем своим горячим абхазским темпераментом, рванул к нему, обнял и расцеловал. А он же японец, и находимся мы в Японии, на японском стадионе, в окружении японских болельщиков. Реакцию пересказывать не буду, и так все понятно. Конфуз!

Но это еще не все. С этим самым конфузом я выиграл в подборке самых смешных и запоминающихся моментов чемпионата на японском телевидении. Только, к сожалению, на награждение попасть не удалось, я к тому времени уже выступал за другой клуб. Но это уже совсем другая история.