Хаджимба об освобождении Лукава: нет нарушения Конституции и законов

– В последние дни в нашем обществе очень активно обсуждается вопрос о помиловании и обмене Георгия Лукава, который совершил тяжкие преступления на территории Абхазии. Расскажите, пожалуйста, с чего началась процедура этого обмена.

© Sputnik. Михаил Мокрушин Бибилов о ситуации с Лукава: надеемся не станет причиной напряженности в РА

– В конце 2015 года, мною было получено соответствующее обращение президента Южной Осетии Леонида Тибилова с просьбой решить по возможности вопрос обмена граждан, находящихся в заключении в Грузии по событиям 2008 года осужденных на длительные сроки и пожизненно. Начался процесс этой работы уже в 2016 году, грузинской стороной были представлены соответствующие списки, в которых были лица, совершившие различные преступления на территории Абхазии, в этом списке в том числе был и Лукава. Грузинская сторона настаивала на том, чтобы именно это лицо было включено в список по обмену на граждан Южной Осетии.

Первые действия, которые были совершены абхазской стороной, были направлены на то, чтобы начать этот обмен но по возможности без участия Лукава. Все работы были проведены в период зимы и весны 2017 года, грузинская сторона получила восемь заключенных без Лукава, они были обменены на граждан Южной Осетии в присутствии министров иностранных дел Южной Осетии и Абхазии. Об этом много говорилось и писалось, показывали как по абхазскому телевидению, так и по югоосетинскому телевидению. В последующем грузинская сторона настаивала на том, чтобы Лукава был возвращен, мы в свою очередь ставили вопросы возможности получения лиц, совершивших преступления в нашем государстве, но скрывающихся на территории Грузии, в том числе и Лакаева, имеющего отношение к убийству российского дипломата Вишернева.

– 27 января 2017 года вами был подписан Указ о помиловании Лукава, и только 25 декабря приступили к процедуре обмена. На что понадобился почти целый год?

– Это переговорный процесс, это контакты как с грузинской стороной, так и с югоосетинской. Процесс еще затянулся и по причине тех политических моментов, которые имели место в Южной Осетии, это выборы президента Южной Осетии. Сначала обратился президент Леонид Тибилов, впоследствии все эти вопросы решались уже с новым президентом Анатолием Бибиловым.

– В народе большей частью обсуждается моральная сторона произошедшего помилования и последующего обмена. Многие считают, что произошел неравноценный обмен.

– Наверное, в первую очередь следует исходить из той ситуации, которая складывалась в самой Южной Осетии, связанная с событиями 2008 года. Мы прекрасно помним, она стала той стороной, которая приняла на себя удар Грузии. В результате этих событий оказались плененными молодые ребята.

© Sputnik / Илона Хварцкия Парламент Абхазии заседал более семи часов по вопросу Георгия Лукава

Считаю, что, исходя из тех отношений, которые складывались между нашими народами, многовековой истории современной, когда у нас началась война, осетины пришли к нам на помощь, встали рядом с нами, не учитывать эти вопросы, не учитывать отношения, которые складывались у нас и в послевоенный период, нельзя. У нас схожие судьбы, мы подписали соответствующие договоры о наших взаимоотношениях, исходя из этих вопросов, было принято решение об оказании помощи братскому югоосетинскому народу.

– Когда говорят о моральной стороне вопроса, отмечают, что подобного рода личности не заслуживают прощения.

– К нам в плен попадали грузинские военнослужащие, начиная от рядового и кончая генералом, но впоследствии в интересах государства производились обмены на наших ребят, которые находились в заключении у грузинской стороны. И после войны были эти процессы, и таких обменов было много, я могу напомнить значительное количество случаев, когда наши ребята, находившиеся в те сложные времена в Галской зоне, попадали под обстрелы, их забирала грузинская сторона. Вставал вопрос о необходимости проведения соответствующих работ по обмену заключенными, и эти работы велись. Но иногда в порядке исключения принимались решения о передаче без какого-либо обмена.

Я могу привести такие примеры, когда в Грузию был возвращен Розген Гогохия, человек, имевший самую высокую награду в Грузии Вахтанга Горгосали, также были возвращены Мамасахлиси, Корсая, Герлиани, и все это называлось жестом доброй воли и принималось как исключительное решение президентов того периода.

В нынешней ситуации такое же решение было принято и мной как главой государства, основываясь на статью 53 Конституции Абхазии, которая как раз дает это полномочие. Впервые за все годы был создан соответствующий документ, который называется указом, где четко было прописано, кого мы помиловали в отличие от того, что за все предыдущие годы каких-либо документов не было. Обмены производились лишь с ведома и воли первого лица.

– Как вы представляете себе дальнейший ход событий, связанных с этим делом?

– Я думаю, что та комиссия, которая создана в Парламенте, отработает все материалы и вынесет свое решение общественности, но хочу заметить еще раз, никаких нарушений Конституции и законов со стороны главы государства не имело место. Все, что сегодня делается в части касающейся этой темы, это попытка выжать некий политический дивиденд, все эти противостояния ни к чему хорошему не приводят. Поэтому хотелось бы, чтобы было понимание того, что эти процессы были до меня, и хотелось бы, чтобы их не было в последующем, связанных именно с этой тематикой обменов, потому что это трагедия людей, трагедия семей. Хотелось бы, чтобы все эти процессы были бы завершены, между Абхазией и Грузией еще не подписан договор о неприменении силы, поэтому нам следует очень аккуратно относиться ко всем этим вопросам.