Мелкумов: новые земли под рекреацию предлагаем выделять из фонда Лесхоза

На очередном заседании Кабинета Министров Абхазии руководство Госуправления лесного хозяйства выступило с проектом о порядке использования участка лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей.

О предложении Управления лесного хозяйства, вынесенном на обсуждение Кабмина, отдавать лесные участки в краткосрочное (до трех лет) и долгосрочное пользование, рассказал заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов в интервью радио Sputnik Абхазия.

- Камо Сергеевич, расскажите о предыстории проекта, в связи с чем он создавался и в чем была его необходимость? © Sputnik / Томас Тхайцук Компенсации, безопасное мореплавание и другое: итоговое заседание Кабмина

— Лесные пользования всегда регламентировались в любом государстве. В нашей стране пользование лесным участками регламентируется Лесным кодексом, который был принят 1 июля 2010 года.

Кроме пользования земли для рекреации регламентируется статьей 54-ой. Согласно этой статье наше Управление лесного хозяйства в 2014 году наряду с другими нормативными документами занялось подготовкой этого порядка, который регламентирует сам процесс передачи лесных участков выше указанных в рекреационное пользование.

Процесс занял два-три года, поскольку этот документ прошел обсуждение, и были внесены серьезные замечания в ряде министерств (юстиции, экономики). В итоге после серьезных изменений, дополнений документ был принят на заседании Кабмина в канун 2018 года.

Документ будет регулировать порядок получения соискателями лесных участков для целей рекреаций, процедуру оформления, сам порядок пользования, требования, необходимые к ведению предпринимательского хозяйствования на территории, права и обязанности тех, кто пользуется этими участками.

- В чем экологический аспект проекта, какие постройки будут разрешены на участках, которые будут отданы в пользование?

— На территории лесного фонда происходят какие-то туристические, рекреационные мероприятия, начиная от объектов отдыха, даже ночлега, питания, остановки транспорта и так далее. Требование Лесного кодекса, чтобы все эти участки были использованы в определенной процедуре.

Что касается экологического аспекта — все постройки, которые будут созданы на срок пользования, — временные, капитальные не будут создаваться – основное требование для всех. © Sputnik / Томас Тхайцук Метаморфозы абхазских лесов: спасительный мох и оздоровительные вырубки

Капитально строить можно будет только какие-то мосты, защитные, противопаводковые, гидротехнические, камнепадные, лавинозащитные сооружения, и после окончания срока пользования все эти сооружения останутся государству.

Для того чтобы получить участок, не просто изъявить желание, написать заявление, нужно, во-первых, представить проект, который будет проходить экспертную оценку в Управлении лесного хозяйства, экологов, в проекте должны быть указаны основные цели, намерения соискателя. И если этот проект не будет по своим антропогенным нагрузкам преувеличивать рекреационные возможности данного участка. И если этот проект не будет противоречить лесному законодательству, тогда он будет проходить дальше по линии утверждения. На окончательное решение проект попадает в Кабинет Министров, решение по выдаче участков принимает Кабинет Министров.

- Какие участки годятся для того, чтобы отдать в пользование?

— Сам порядок касается только государственного лесного фонда, заповедники, участки национального парка в него не попадают, где по функциональному зонированию рекреация не предусмотрена, там зоны полного или частичного покоя. Это обычные лесные участки, не покрытые лесом. Основное требование этого порядка, что участок должен быть свободен от лесной растительности. То есть это полянки открытые, пространства, на которых ничего не придется вырубать.

- Во что обойдется такая аренда?

— Прежде чем выносить на обсуждение, мы посмотрели, что происходит в других странах. Взяли за основу саму методику подхода к платежам. Но ценовую политику мы естественно не могли приравнивать к другим государствам. С учетом наших реалий убрали все показатели в сторону уменьшения.

Если в городской зоне условный квадратный метр в пределах тысячи рублей в месяц, то квадратный метр в год получается 12 тысяч. Если перевести пользование лесными участками в самом "дорогом" Гагрском районе – то в год получится сумма за гектар порядка 50 тысяч рублей. Если перевести на условный метр – то это пять рублей в год против 12 тысячи рублей в городской зоне. То есть это абсолютно далекие друг от друга цифры. Абсолютно не обременительно. И 50 тысяч за гектар – это примерно полтора футбольных поля, то есть редко кому придется такую площадь испрашивать в пользование. Участки будут небольшие, и соответственно суммы платежа меньше.

- Как в основном используются участки, которые берутся в пользование в лесном хозяйстве? © Sputnik. Максим Блинов Москвич оборудует остров для квестов по программе "дальневосточный гектар"

— Порядок предусматривает передачу участков для следующих целей: поскольку во главе стоит рекреация, то есть это мероприятия спортивного, туристического, ознакомительного, экскурсионного характера – просто отдых на природе. Допустим, получил участок человек в аренду. Огородил его, веревочку через дорогу перетянул, собирает деньги от приезжающих людей – ни в коем случае. Основная идея, что человек должен, прежде всего, спроектировать основные вложения в благоустройство — это основное требование.

Участок должен быть благоустроен, не мешая природе окружающей, места для удобства отдыха населения — кострища, скамейки, стулья, например, разборные сооружения для ночлега, кемпинга, что-то вроде лагеря туристического, возможные места для организации развлекательных, праздничных, спортивных мероприятий на лоне природы. Они должны быть минимально благоустроены, чтобы человек более или менее комфортно провел свой отдых на природе.

По 63 статье Лесного кодекса, граждане имеют право находиться на лесных территориях, собирать дары леса для собственных нужд, некоммерческих. Не препятствовать гражданам посещать территории, которые находятся в пользовании — человек может проходить эти места, рассматривать природу, но не пользоваться элементами благоустройства, на которые владелец затратил деньги, чтобы иметь право требовать что-то с приезжающих. То есть свободное посещение у нас остается преимущественным правом.

- Будет ли организован вывоз мусора с таких территорий?

— Все это входит в понятие благоустройства.

- Какой самый главный документ должен быть у владельца?

— Пакет документов, которые нужно иметь соискателю, но в основе – проект. При положительном решении по нему Управление лесного хозяйства будет выдавать лесной билет на пользование, в котором четко прописано, в каком лесничестве, квартале, полосе — привязки местности, все будет оговорено – детали, если есть растительность, например, прежде чем участок будет передан, все будет посчитано и задокументировано. Чтобы по прошествии времени пользования, можно было сопоставить, что было до начала пользования, будем настаивать, чтобы без изменения было к концу пользования.

- В каких случаях договор может быть расторгнут?

— Расторгнут договор может быть в нескольких случаях – отклонение от ранее задекларированных целей пользования участком, нарушение пожарных, санитарных нормативов, перезагрузка участка.

Все может быть. Когда участок не был благоустроен, он мог быть не так привлекателен для посещения, а потом удобства введены. Интересные маршруты разработаны, и нагрузка существенно может увеличиться. Он должен планировать количество посещающих.

- Какие структуры будут следить за общественным порядком на таких участках?

— Обязательно должны подключаться структуры сохранения общественного порядка, на каждом объекте поставить постового не получится, но есть определенные патрули по маршрутам основных направлений. Всегда в экскурсионно-летний период массового наплыва отдыхающих имеют места такие патрули. Придется расширять географию патрулирования с расширением территории пользования лесных участков. Я думаю, все от этого выиграют. Сохраняя общественный порядок в интересных природных объектах и, оставив на произвол судьбы другие, не менее интересные, но может менее масштабные объекты, рискуем потерять увеличение числа туристов. Поэтому должны постараться обеспечить им комфорт и относительную безопасность.