Беляева: все птичьи яйца несут угрозу сальмонеллеза

Каковы признаки сальмонеллеза, какие продукты его могут вызвать и какую работу проводит санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии для предотвращения кишечной инфекции в интервью на радио Sputnik Абхазия рассказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

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В Бурятии и Подмосковье с признаками отравления сальмонеллезом поступили около двухсот человек.

- Какова ситуация с сальмонеллезом в Абхазии? Зафиксированы ли в республике случаи заболевания?

— В течение 2017 года ситуация с сальмонеллезом в Абхазии была благополучной, не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая сальмонеллеза. В предыдущие годы были случаи и массового заболевания, около десяти человек, но все они были связаны с бытовым употреблением неправильно приготовленных продуктов.

Наиболее опасным источником сальмонеллеза являются куриные яйца. И если их использовать термически необработанными, в частности, делать белковый крем для кондитерских изделий либо домашнее мороженое, необходимо яйца обрабатывать. Сперва они замачиваются в теплом растворе соды, затем дезинфицируются, ополаскиваются, только потом белок может быть применен в сыром виде. Дезинфицируется раствором хлорамина.

Предприятия общепита, которые занимаются изготовлением кондитерских изделий знают порядок обработки, а люди в домашних условиях используют яйца без предварительной обработки.

- Каков контроль питания в школах, не было ли случая заражения детей?

— В школах республики за 15 лет работы не было зарегистрировано ни одного случая сальмонеллеза, который бы был связан со школьным питанием.

Во 2, 10, 3 и 4, 14 школах полномасштабное питание – пищеблоки. Все сотрудник обучены, проходят медицинский осмотр и продукция, которая могла бы быть потенциально опасной запрещаем использовать. Доведены до сведения всех школ перечень продуктов, которые допускается для школьного детского питания и мы следим за тем, чтобы это не нарушалось.

- Что вы могли бы сказать о продуктах питания в наших магазинах?

— Продукты питания заводского изготовления должны быть безопасны, поскольку отвечает завод. Но в принципе при нарушении правил транспортировки или правил хранения, товарного соседства, такая ситуация возникнуть может. Поэтому контроль за магазинами ведется, если есть какое-то подозрение, если люди жалуются, мы обязательно с лабораторным контролем проверяем каждую жалобу.

Что касается продукции наших изготовителей, мы требуем у магазинов не принимать продукцию домашнего изготовления у лиц, не имеющих нашего санитарно-гигиенического заключения. Его наличие говорит о том, что условия, в которых произведена продукция проверены, что человек, который приносит продукт здоров, проведен медицинский осмотр.

- Сколько времени нужно варить яйца, обрабатывать термически?

— Чтобы они были полностью безопасны, яйца лучше варить пять минут. Яйца всмятку могут быть опасны в плане сальмонеллеза. И когда яичницу жарим, допустим, желательно яйца переворачивать, обжаривать с обоих сторон, чтобы не было сырого желтка или белка.

- В магазинах еще есть такой продукт как перепелиные яйца. Говорят, что они очень полезны, но несут ли они угрозу сальмонеллеза?

— Все птичьи яйца могут нести угрозу сальмонеллеза. Наиболее опасны в этом плане яйца водоплавающих птиц – уток и гусей. Но яйца и куриц, и перепелок, и цесарок тоже могут быть больны сальмонеллезом.

- Как человеку распознать, что он отравился и заразился сальмонеллезом, достаточно коварным заболеванием?

— Не врач не распознает сальмонеллез или нет. Это будет проходить как кишечная инфекция – поднимется температура, боли в животе, будет частый жидкий стул. Происхождение кишечной инфекции можно установить только лабораторным методом. Берется посев кала, потом уже производится идентификация возбудителя.

- А долго лечится сальмонеллез?

— Индивидуально у каждого человека, но не менее семи дней. Кроме того, нужно смотреть, чтобы человек не остался носителем сальмонеллеза. Бывает такая ситуация, что человек клинически выздоравливает, ничего его не беспокоит, самочувствие у него нормальное, но при этом у него в кишечнике продолжает жить бактерия сальмонеллы и выделяется в окружающую среду. И при этом человек может быть опасен для своей семьи, и всех окружающих, если человек работает.

Все работник пищеблока проходят периодически медосмотр. В случае подозрения на сотрудников надо отправит на дополнительное бактериологическое обследование, есть такая законодательно закрепленная у нас норма.

- Кроме яиц в мясе может быть сальмонеллез?

— Сальмонелла может жить в кишечнике теплокровного животного, не вызывая у него заболевания. Все продукты, которые обрабатываются термически – варятся, жарятся – сальмонелла погибает. Есть допустимое количество палочки сальмонеллы на один квадратный сантиметр, допустим, мяса. Это количество, которое при термической обработке будет гарантированно убито.

- То есть наша служба достаточно эффективно отлеживает ситуацию и можно говорить о том, что в этом отношении у нас все хорошо?

— Слава Богу, вы не слышали же о том, что в такой-то школе отравились 20 человек. У нас школы обеспеченные горячим питанием большие, в них учатся тысячи и более детей. И если такой случай был бы, я думаю, вся республика моментально узнала бы, что 20 или 30 детей отравились. Не было у нас таких случаев. И приложим все усилия, чтобы в дальнейшем не допускать возникновения подобного рода инфекций. А людям, которые у себя домашние большие столы проводят, следует заполнить, что если используются сырые яйца, то их надо тщательно обрабатывать.