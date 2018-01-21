Бойко о горнолыжном спорте в Абхазии: востребован и безопасен

О продвижении зимних видов спорта в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал один из основателей российско-абхазского проекта "Апсны хелиски" Александр Бойко.

Беседовала Лиана Эбжноу.

– Александр, сколько времени вы уже занимаетесь зимним туризмом?

– Зимним туризмом занимаюсь с детства. В Абхазии с позапрошлого года скитур (прохождение маршрутов на специальных лыжах, – ред.) проект, и с прошлого года мы начали хелиски (разновидность горнолыжного спорта, фрирайда, ред.) проект.

– Насколько это востребовано в Абхазии?

– Практика показывает, что востребовано, несмотря на то, что хелиски– премиум сегмент, потому что задействован вертолет, за счет чего это дорогое удовольствие.

– В какие месяцы экстремалы занимаются этим видом спорта в горах Абхазии?

– Нужно определенное количество снега. В этом году с января по конец марта. В прошлом году начать можно было уже с декабря, но мы не были готовы. В прошлом году снег пошел рано, и его было много. С апреля еще до мая можно еще ходить в походы – скитур. Пока мы ходим в верховьях Рицы, ходим по Ауадхаре.

© Фото: официальная страница проекта "Горная Абхазия" в Facebook Абхазия будет завлекать зимних туристов застольем и хелиски

– Как организован процесс вашей работы? Что он включает в себя?

– Все начинается с поиска людей через различные ресурсы: интернет, агенты, турфирмы, площадки на горнолыжных курортах. Потом инструктажи по безопасности. Затем распределение людей по уровню катания. Далее все собираются на авиабазе, которая находится сегодня в поселке Цандрипш. Далее очередной инструктаж по посадке и высадке, пользованию снаряжением. Большое внимание уделяется безопасности. Этот вид спорта относится к экстремальным, поэтому очень много инструктажей. Вертолет поднимается вместе с гидом на обозначенные зоны высадки в горах, совершают спуск, с нижней части вертолет их подбирает, поднимает опять вверх. И так несколько раз. Потом они возвращаются на базу, если есть возможность, начинается культурная программа, абхазское застолье, затем обратно домой.

– Все это происходит в течение одного дня?

– Есть разные программы. Самая короткая – однодневная программа – приехали, откатались и уехали. Также мы внедряем в практику weekend и tour, с проживанием в Абхазии, недельные туры, когда ребята катаются, ходят на экскурсии и так далее. Проживают они в отеле на побережье.

– Какие именно горные вершины вы используете для катаний?

– На сегодняшний день в основном используется Гагрский хребет и его отроги. Это горные массивы: Арбаика, Чидым, Ахак и частично отрог Бзыбского хребта, гора Анчхо. Пока только эти точки исследованы и максимально безопасны.

© Фото: Алексей Заводский Абхазия может войти в тройку мировых центров зимнего экстримтуризма

– Снаряжение экстремалам предоставляете вы или каждый со своим?

– По-разному бывает. У нас есть перечень необходимого оборудования – горные лыжи, сноуборды. Что касается безопасности, все снаряжение, которое относится к этой категории, его наличие обязательное, но если его в наличии нет, мы его предоставляем бесплатно.

– Вы в течение нашей беседы много раз говорили о безопасности. Сотрудничаете ли вы с МЧС Абхазии?

– Да, у нас есть договоренности по обмену опытом. Спасатели гагрского подразделения приезжают, интересуются. Это достаточно новое для Абхазии направление, мы по мере возможности помогаем друг другу. Летом вертолет продолжал стоять на территории Абхазии, в районе Рицы. Мы осуществляли экскурсионные полеты и заброски туристов в горы. Еще были случаи спасательных операций. К нам приходила информация о том, что в горах люди нуждаются в помощи, мы отрабатывали взаимодействия с МЧС и спасали людей с переломами ног, разбитыми головами. Это были обычные туристы, спелеологи, исследователи гор, которые через знакомых нас находили. Эти люди были не связаны с нашей деятельностью, нас просто просили их эвакуировать. Так как эвакуация наземными способами сложнее и заняла бы больше времени.

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– Вы говорили о том, что желающие заниматься таким экстремальным видом спорта проходят инструктаж. Дальше, когда они уже на месте, их сопровождает инструктор?

– Да, инструктор сопровождает всегда, ежеминутно. Он и осуществляет инструктаж по посадке и высадке вертолета, он летает вместе с экстремалами, поднимается вместе с ними, спускается.

– Вы сказали, что необходимо определенное количество снега. Как погоду узнаете?

– Есть свободные источники, но этого недостаточно. Все гиды, которые сопровождают туристов, они прошли обучение по специальным программам, которые дают им возможность анализировать погодные условия, условия окружающей среды. Дополнительно все гиды работают на Красной Поляне, которая расположена недалеко от Гагрского хребта, там больше ресурсов – метеорадары, службы, которые занимаются локальным прогнозом, этими ресурсами мы пользуемся при составлении планирования наших полетов.