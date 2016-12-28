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В госпиталь Латакии доставили гумпомощь от Доктора Лизы

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Гуманитарную помощь, которую Елизавета Глинка хотела передать медучреждениям Алеппо, доставили в один из госпиталей Латакии.

Гуманитарную помощь, которую Елизавета Глинка хотела передать медучреждениям Алеппо, доставили в один из госпиталей Латакии. Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154, который направлялся в Сирию.

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