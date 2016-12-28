Гуманитарную помощь, которую Елизавета Глинка хотела передать медучреждениям Алеппо, доставили в один из госпиталей Латакии. Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154, который направлялся в Сирию.
Гуманитарную помощь, которую Елизавета Глинка хотела передать медучреждениям Алеппо, доставили в один из госпиталей Латакии. Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154, который направлялся в Сирию.
Гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария провел пресс-конференцию в АРСМИРА, посвященную итогам работы за 2016 год.
Специалисты МЧС России с помощью гидролокаторов бокового обзора обследуют дно района, где произошло крушение самолета Ту-154. За сутки водолазы совершили более 30 погружений, в результате которых на поверхность были подняты обломки самолета.
В Свято-троицком кафедральном соборе на набережной Бранли в Париже прошла поминальная служба по жертвам крушения Ту-154 над Черным морем. На борту самолета находились 92 человека.
Спектакли и народные гуляния, праздник урожая и сельхозярмарка, Sputnik представляет фотоленту самых ярких кадров культурной жизни Абхазии уходящего года.
На заседании Кабинета Министров Республики Абхазия, которое прошло в среду 28 декабря, рассмотрели более 30 вопросов повестки дня.
Государственные награды - ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") - тридцати выдающимся деятелям в различных сферах Абхазии вручил президент Рауль Хаджимба 28 декабря.
Бывший председатель ЦИК республики Батал Табагуа рассказал Sputnik Абхазия о результатах 12-летней работы.