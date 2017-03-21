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Возмущению лисы нет предела: новый друг бросил ее ради хозяина

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© Фото: Youtube

Дикая лиса подружилась с домашним псом по кличке Кирби. Неожиданная реакция лесного обитателя произошла после того, как хозяин позвал к себе Кирби, с которым животное играло на лужайке.

Лиса стала бегать вокруг, опасаясь присутствия человека, и громко кричать. По словам автора видео, лиса живет неподалеку от его дома. Она давно подружилась с псом и часто приходит в гости, чтобы поиграть с ним. 




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