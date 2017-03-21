Возмущению лисы нет предела: новый друг бросил ее ради хозяина

Лиса стала бегать вокруг, опасаясь присутствия человека, и громко кричать. По словам автора видео, лиса живет неподалеку от его дома. Она давно подружилась с псом и часто приходит в гости, чтобы поиграть с ним.
Лиса стала бегать вокруг, опасаясь присутствия человека, и громко кричать. По словам автора видео, лиса живет неподалеку от его дома. Она давно подружилась с псом и часто приходит в гости, чтобы поиграть с ним.
Во Всемирный день поэзии жители Сухума рассказали корреспондентам Sputnik отрывки из любимых стихотворений.
Пресс-конференция о готовности ЦИК Абхазии ко второму туру выборов в Народное Собрание.
Колонна бронетранспортеров и бронеавтомобилей с российскими опознавательными знаками прибыла в сирийский Африн к линии соприкосновения отрядов курдского ополчения и формирований Сирийской свободной армии.
Единственный экзоскелет, одобренный для пациентов с инсультом и параличом, на выставке представил человек с параличом, который встает со стула и делает несколько шагов, опираясь на костыли.
Во Всемирный день поэзии абхазская поэтесса Гунда Сакания и молодой поэт Бадрак Авидзба рассказали, как пишутся стихи, когда мысль опережает руку.
Ежегодно 21 марта отмечается Международный день людей с синдромом Дауна, который впервые был проведен в 2006 году.
Возгорание автомобиля кандидата в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия Батала Айба произошло в Сухуме вечером 16 марта.