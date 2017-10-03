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Участники "Ты супер! Танцы" Милена и Леон прогулялись по Москве

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Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (57)
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© Sputnik. Валерий Кобахия

Участники проекта "Ты супер! Танцы" из Абхазии Милена Тачулия и Леон Капба вместе с представителями абхазской диаспоры в Москве сходили в океанариум и на экшн-фильм "Кингсман".

Участники проекта "Ты супер! Танцы" из Абхазии Милена Тачулия и Леон Капба встретились с абхазской диаспорой в Москве в понедельник,  2 октября.  

По словам представителя диаспоры Валерия Кобахия, встреча прошла замечательно, дети интересовались всем.

 

Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (57)



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