Америка на три часа: спектакль "Том Сойер" в РУСДРАМе

Детский спектакль Санкт-Петербургского театра "Мастерская" "Том Сойер" по одноименному роману Марка Твена переполнил зал РУСДРАМа. В театр пришло, наверное, больше, чем ожидалось: начиная от самых юных и заканчивая взрослыми зрителями.

Декорации очень просты, но в то же время понятны каждому: на заднике сцены полнолуние, по середине – три передвижных квадратных щита, столы–стулья-кровати, пианино и бочка-жилье Гека. Это все и есть Санкт–Петербург на Миссисипи.

В спектакле театра "Мастерская" сохранились все опорные моменты романа Твена: покраска забора, любовные эпизоды Тома и Бэкки, история с анатомической книгой, ночь на кладбищен, путешествие на остров, суд над Мефом Поттером и приключение в пещере. Режиссер Галина Бызгу в спектакле даже намекает на Гражданскую войну в США. Неоднократно в различных эпизодах можно услышать выстрелы пушек.

"Том Сойер" Санкт-Петербургского театра с одной стороны кажется растянутым. Длится более двух часов. Однако великолепная игра актеров компенсирует нехватку лаконичности.