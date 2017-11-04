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Америка на три часа: спектакль "Том Сойер" в РУСДРАМе

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Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (16)
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  • Режиссер спектакля Галина Бызгу
  • Том Сойер Питерского театра собрал полный зал в РУСДРАМе
  • Спектакль заинтересовал даже самых юных театралов
  • Начался Том Сойер Питерского театра с музыкальной композиции
  • Перед абхазским зрителем предстала Америка второй половины ХIX века
  • Костюмы в спектакле оказались аутентичными. Декорации - довольно простые, но вполне передавали дух эпохи
  • Костюмы в спектакле оказались аутентичными
  • Декорации - довольно простые, но вполне передавали дух эпохи
  • Спектакль Том Сойер растянулся на три часа
  • Актеры Питерской Мастерской великолепно исполнили свои роли
  • Зрители в такт актерам повторяли фразы отдельных эпизодов
  • В спектакле сохранились самые главные моменты романа Марка Твена
  • Авантюра Тома Сойера
  • Покраска забора
  • Том Сойер Питерской Мастерской был позитивно встречен абхазским зрителем
  • Завершился спектакль музыкальной композицией
© Sputnik / Томас Тхайцук
В РУСДРАМе показали спектакль Питерского театра "Том Сойер".

Детский спектакль Санкт-Петербургского театра "Мастерская" "Том Сойер" по одноименному роману Марка Твена переполнил зал РУСДРАМа. В театр пришло, наверное, больше, чем ожидалось: начиная от самых юных и заканчивая взрослыми зрителями.

Декорации очень просты, но в то же время понятны каждому: на заднике сцены полнолуние, по середине – три передвижных квадратных щита, столы–стулья-кровати, пианино и бочка-жилье Гека. Это все и есть Санкт–Петербург на Миссисипи.

В спектакле театра "Мастерская" сохранились все опорные моменты романа Твена: покраска забора, любовные эпизоды Тома и Бэкки, история с анатомической книгой, ночь на кладбищен, путешествие на остров, суд над Мефом Поттером и приключение в пещере. Режиссер Галина Бызгу в спектакле даже намекает на Гражданскую войну в США. Неоднократно в различных эпизодах можно услышать выстрелы пушек. 

"Том Сойер" Санкт-Петербургского театра с одной стороны кажется растянутым. Длится более двух часов. Однако великолепная игра актеров компенсирует нехватку лаконичности. 

Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (16)



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    Жертв нет!

    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
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    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

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В РУСДРАМе показали спектакль Питерского театра Том Сойер
Америка на три часа: спектакль "Том Сойер" в РУСДРАМе
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