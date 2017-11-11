Виртуальная Абхазия: Рица, как на ладони

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∙ Прочитайте об озере Рица ниже.

Озеро Рица — одна из главных и красивых достопримечательностей Абхазии. Озеро Рица ежегодно посещают миллионы туристов и десятки тысяч жителей республики.

Длина озера почти 2 километра, а глубина — около 150 метров. Вода в Рице настолько чистая, что ее зеленоватые воды просматриваются на глубине десяти метров. Озеро расположено на северо-западе Абхазии, на территории Рицинского реликтового национального парка.

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