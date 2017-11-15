Роскошные новинки Международного автосалона в Дубае

Сотни новинок авторынка были представлены на автосалоне Dubai Motorshow, среди которых внедорожники, суперкары, электромобили и другие машины мировых производителей, а также изготовленные в ОАЭ. Свои последние модели представили Maserati, Ferrari, Lexus, Jeep, Infiniti, Hyundai, Porsche и другие.