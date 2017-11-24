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"Снежная" морская пена накрыла побережье в Англии

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Associated Press

Необычное природное явление произошло из-за сильного ветра и прилива на побережье Англии и замедлило движение транспорта.




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