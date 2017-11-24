"Снежная" морская пена накрыла побережье в Англии

В связи с ремонтными работами без электроэнергии на два часа останутся частично Гулрыпшский, а также Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы.

По данным Российско-Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море в 2017 году промысловый запас хамсы в Черном и Азовском морях оценивается на уровне 200 тысяч тонн, а в 2018 году может составить 185 тысяч тонн.