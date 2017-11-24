"Снежная" морская пена накрыла побережье в Англии

Необычное природное явление произошло из-за сильного ветра и прилива на побережье Англии и замедлило движение транспорта.
Первый международный форум "Горная Абхазия" проходит 24 ноября в Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Российский президент Владимир Путин случайно уронил стул, на котором сидел турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров (в встрече также принимал участие президент Ирана Хасан Роухани) в Сочи.
Певец Дмитрий Хворостовский умер на 56 году жизни в Лондоне. Летом 2015 года певец объявил, что страдает от опухоли мозга.
Пресс-конференция министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба прошла в АГТРК в четверг 23 ноября.
В связи с ремонтными работами без электроэнергии на два часа останутся частично Гулрыпшский, а также Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы.
По данным Российско-Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море в 2017 году промысловый запас хамсы в Черном и Азовском морях оценивается на уровне 200 тысяч тонн, а в 2018 году может составить 185 тысяч тонн.
Российский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставит в Аргентину аварийно-спасательный отряд ВМФ России, глубоководный аппарат и другое оборудование для поиска и спасения аварийной подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел очередной прием граждан республики, которых, как выяснилось, интересуют кредиты и жилье.
В Старом городе Баку Ичеришехер, около Девичьей башни состоялось открытие второго фестиваля еды Sweet November ("Сладкий ноябрь").
Как Армения успешно совмещает членство в ЕАЭС и участие в стратегии соседства Европейского союза, рассказал президент страны Серж Саргсян.
Председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о психическом заболевании экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
Избранный президент Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность президента Кыргызстана, сменив на посту Алмазбека Атамбаева.
Колумнист Sputnik Александр Шпаковский о дипломатическом скандале после задержания белорусскими спецслужбами журналиста и полковника Павла Шаройко.
В бумажнике латышей должна быть двухсотрублевая купюра с изображением Крыма, чтобы после распада ЕС они могли сказать, что вложили 3 евро в экономику России, считает латвийский бизнесмен.
Российский эксперт о том, почему в Европе нет альтернативы российскому газу, и почему даже суд не поддерживает Литву против "Газпрома".
Почему несостоявшийся референдум по отставке мэра Кишинева является началом парламентской гонки, до которой еще целый год, рассказал эксперт.
Комиссия Генштаба Вооруженных сил России приступила к комплексной проверке 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане.
Из-за неразборчивого почерка врача фармацевт в ташкентской аптеке продал не то лекарство, в результате чего погибли три девочки.
Эстонский суд не признал заключенный в Америке однополый брак и отказал в виде на жительство гражданке США, состоящей в браке с гражданкой Эстонии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел очередной прием граждан республики, которых, как выяснилось, интересуют кредиты и жилье.
В Старом городе Баку Ичеришехер, около Девичьей башни состоялось открытие второго фестиваля еды Sweet November ("Сладкий ноябрь").
Как Армения успешно совмещает членство в ЕАЭС и участие в стратегии соседства Европейского союза, рассказал президент страны Серж Саргсян.