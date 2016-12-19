СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Посол РФ в Турции Андрей Карлов умер в результате вооруженного нападения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
"Сегодня трагический день в истории Российской Федерации. Сегодня в Анкаре на публичном мероприятии получил ранение, а затем скончался посол Российской Федерации Андрей Карлов", — сказала она журналистам.
МИД России квалифицирует произошедшее в Анкаре, как террористический акт, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы квалифицируем случившееся как террористический акт. Находимся на связи с турецкими официальными лицами, от которых получаем заверения в том, что будет проведено тщательное всестороннее расследование", — сказала представитель МИД.
Вооруженное нападение на Карлова произошло в понедельник в Анкаре. По информации МИД РФ, посол получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турецкой Республике Андрей Геннадьевич Карлов родился 4 февраля 1954 года.
В 1976 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО МИД СССР, в 1992 году – Дипломатическую академию.
В системе министерства иностранных дел с 1976 года.
В марте 2011 года ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Указом президента Российской Федерации от 12 июля 2013 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике.
Владел корейским и английским языками.
У Карлова остались жена и сын.