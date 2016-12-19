СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Посол РФ в Турции Андрей Карлов умер в результате вооруженного нападения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

"Сегодня трагический день в истории Российской Федерации. Сегодня в Анкаре на публичном мероприятии получил ранение, а затем скончался посол Российской Федерации Андрей Карлов", — сказала она журналистам.

МИД России квалифицирует произошедшее в Анкаре, как террористический акт, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы квалифицируем случившееся как террористический акт. Находимся на связи с турецкими официальными лицами, от которых получаем заверения в том, что будет проведено тщательное всестороннее расследование", — сказала представитель МИД.

Вооруженное нападение на Карлова произошло в понедельник в Анкаре. По информации МИД РФ, посол получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался.

indigo dergisi В сети появилось видео момента покушения на посла РФ в Анкаре

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турецкой Республике Андрей Геннадьевич Карлов родился 4 февраля 1954 года.

В 1976 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО МИД СССР, в 1992 году – Дипломатическую академию.

В системе министерства иностранных дел с 1976 года.

В марте 2011 года ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Указом президента Российской Федерации от 12 июля 2013 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике.

Владел корейским и английским языками.

У Карлова остались жена и сын.