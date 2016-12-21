СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России убитому в Турции послу Андрею Карлову, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

"За проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ присвоить звание Героя РФ Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)", — приводится на сайте текст указа.

Как сообщалось, в четверг Путин примет участие в церемонии прощания с Карловым, которая пройдет МИД РФ. Из-за этого большую пресс-конференцию главы государства перенесли с четверга на пятницу.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности.

В результате действий преступника были ранены три человека. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".