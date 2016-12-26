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Главный военный дирижер РФ Валерий Халилов погиб при крушении самолёта Ту-154 в Сочи

Имя Валерия Халилова присвоят московскому военно-музыкальному училищу

© Sputnik. Илья Питалев
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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На борту воздушного судна, рухнувшего над Черным морем в районе Адлера, находились 92 пассажира, в том числе восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова под управлением дирижера Валерия Халилова.

СУХУМ, 26 дек — Sputnik. Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил присвоить Московскому военно-музыкальному училищу имя худрука Ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 в районе Сочи, заявили в Минобороны РФ в понедельник, сообщает РИА Новости.

"Министром обороны принято решение о присвоении Московскому военно-музыкальному училищу имени погибшего в авиакатастрофе художественного руководителя Ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова", — говорится в релизе.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
© Sputnik. Виталий Белоусов
Абхазский марш дирижера Халилова

По уточненным данным министерства, на борту воздушного судна находились 92 пассажира, в том числе восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова под управлением дирижера Валерия Халилова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Соколов возглавил правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы. Среди пассажиров рухнувшего самолета была также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. 

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)

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