СУХУМ, 26 дек – Sputnik. С хором ансамбля имени Александрова ничего не могло сравниться, их пение передавало всю ширину русской души, их утрата невосполнима, сказал сербский режиссер Эмир Кустурица в связи с крушением Ту-154 в Черном море в воскресенье, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Виталий Белоусов Абхазский марш дирижера Халилова

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова сотрудничал с Кустурицей и его группой No smoking orchestra. Совместные выступления начались в 2012 году в Кремле, в октябре того же года ансамбли дали в Белграде совместный концерт, который с тех пор стал традиционным.

"Ничего не могло сравниться с хором ансамбля имени Александрова! Их пение нас трогало до глубины души. Мы выступали вместе, и никогда до того или после я не ощущал настолько неповторимую силу людских голосов, перед которыми всегда звучало "Ура", которое мы слушали на Красной площади", — цитирует режиссера и музыканта Радио и телевидение Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РТРС).

Трагическую гибель членов ансамбля в авиакатастрофе Кустурица назвал "невосполнимой утратой". Он отметил, что выступление хора всегда воодушевляло слушателей и коллег по сцене.

"Мы парили на тех высотах, особенно те, кто понял, что это голос гостеприимства русского народа и желание, чтобы благодаря их пению узнали широту русской души и русскую тоску", — передает слова прославленного режиссера телеканал.

"Каждый раз, когда их слышишь, с трудом сдерживаешь слезы. Это был военный ансамбль, с которым ничего не могло сравниться, потому что их музыка производила не сильные эмоции, а возвышенные чувства. Они в нас будили весь спектр эмоций", — подчеркнул Кустурица.

© Sputnik. Илья Питалев Имя Валерия Халилова присвоят московскому военно-музыкальному училищу

По уточненным данным министерства, на борту воздушного судна находились 92 пассажира, в том числе восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова под управлением дирижера Валерия Халилова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Соколов возглавил правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы. Среди пассажиров рухнувшего самолета была также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера.