СУХУМ, 26 дек — Sputnik. Водолазы Черноморского флота (ЧФ), задействованные в операции по обнаружению разбившегося самолета минобороны РФ Ту-154, используют телеуправляемые глубоководные аппараты Tiger и жесткие скафандры Hard Suit, сообщил РИА Новости в понедельник источник в силовых структурах Крыма.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

"Прибывшие в район авиакатастрофы водолазы смогут работать на глубинах до 300 метров благодаря глубоководным скафандрам типа Hard Suit. Телеуправляемые глубоководные аппараты Tiger позволят исследовать дно на уровне до 1 тысячи метров", – сообщил источник.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.