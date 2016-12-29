СУХУМ, 29 дек — Sputnik. Спасатели подняли на поверхность все основные фрагменты разбившегося самолета Ту-154 в Черном море, их уже доставили на специальную площадку в Сочи, где будет "выкладываться" разбившийся самолет, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.

МЧС РФ На поверхность подняли второй черный ящик Ту-154

"Основные фрагменты самолета находятся на специальной площадке, где проведут "выкладку" разбившегося воздушного судна", — сказал собеседник агентства.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова под управлением дирижера Валерия Халилова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ.По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Соколов возглавил правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы.