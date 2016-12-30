СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Новые санкции Вашингтона, введенные в отношении России, российских дипломатов и членов их семей, подрывают двусторонние отношения и не останутся без ответа, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

"Мы расцениваем новые санкции действующей администрации (США) против России, российских дипломатов, членов их семей в США не просто как недружественный акт. Объявленные 29 декабря санкции нацелены непосредственно на подрыв российско-американских двусторонних отношений. Они не останутся без ответа", — говорится в сообщении в Twitter российской дипмиссии.

"Обвинения, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, абсолютно беспочвенны", — подчеркивают в посольстве.

Запрет доступа к недвижимости

Практика высылки дипломатов по обвинению в "осуществлении деятельности, несовместимой со статусом дипломата", под которой, как правило, имеется в виду шпионаж, является довольно распространенной в мире и в отношениях между РФ и США. К примеру, в последний раз США выслали двух российских дипломатов в июле. Традиционно такие меры носят зеркальный характер.

Согласно заявлению Обамы объекты, которыми пользовались российские дипломаты в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, использовались для "целей разведки" и поэтому "будут закрыты".

Гораздо реже встречаются случаи блокирования собственности, а тем более недвижимости иностранных государств.

В то же время в соответствующем заявлении госдепартамента США про такое "нецелевое" использование ничего не говорится, но сообщается, что ведомство "лишит российский персонал доступа к двум рекреационным жилым комплексам в Соединенных Штатах, которые принадлежат российскому правительству". Позже в администрации США уточнили, что доступ на объекты будет закрыт с полудня пятницы по местному времени (20.00 мск).

"В соответствии с "Законом об иностранных миссиях" Управление по делам иностранных представительств (госдепартамента США) может ограничивать доступ на такие объекты недвижимости", — заявил РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.

© Sputnik. Владимир Федоренко США ввели санкции в отношении ведомств и фирм России

При этом не уточнил, подпадают ли два российских объекта под действие Венской конвенции и обладают ли они дипломатическим иммунитетом.

В самом законе полномочия США в отношении собственности иностранных миссий трактуются довольно широко. Например, одна из статей гласит, что госсекретарь США может потребовать, чтобы иностранное представительство отказалось от использования любой недвижимости, которую определяет госсекретарь, если это "необходимо для защиты национальных интересов Соединенных Штатов". Однако слов о "запрете/лишении доступа" на такие объекты в самом тексте закона нет.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США. При этом никаких доказательств американская сторона не привела.

Российские власти отрицают подобные обвинения и уже пообещали, что примут ответные "адекватные меры".