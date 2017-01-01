Кино-2016: что мы ждали, и что нам показали

Уходящий год для мирового кинематографа был, в принципе, заурядным. Открытия были – как без них. Но ничего сверхъестественного, ставящего окружающую реальность с ног на какую-нибудь другую опору, так и не случилось. Были и разочарования – но более предсказуемые. Где ожидалась ерунда, там она и случилась. Нам показали определенное количество приличных фильмов, но и глупые, плохие – тоже прорвались на экран.

Самый долгожданный фильм года

© Фото: A-One Films Это всего лишь конец света

Это, несомненно, "Омерзительная восьмерка" Квентина Тарантино. Камерная, высочайшего накала и запредельной кровожадности драма в заснеженной избушке породила множество споров и противоречивых мнений. Кто-то поносил "Восьмерку" за невыносимо долгую диалоговую часть, а кто-то, наоборот, считает (как и автор этих строк), что имела место образцовая прорисовка характеров, чего так не хватает в современном кинематографе.

В последние годы многие фильмы имеют в своей основе комиксы, а ведь вся классика – это все-таки больше литература. И Квентин Тарантино продемонстрировал силу сдающего позиции "литературного" кино. Умирающий динозавр совершил мощный удар хвостом. Хотелось бы верить, что не прощальный.

Самая заслуженная награда года © AFP/ ANGELA WEISS Леонардо Ди Каприо завоевал долгожданный "Оскар"

Это "Оскар", который в начале года получил Леонардо Ди Каприо за исполнение главной роли в фильме Алехандро Иньяриту "Выживший". Роль, безусловно, хорошая, но у Ди Каприо – вряд ли лучшая. Артист – с огромным потенциалом. А в "Выжившем" — ну, страдает, дерется с агрессивными представителями приполярной фауны. А ведь способен на куда большее.

Сам "Выживший" — фильм долгой и мучительной судьбы. В общей сложности от старта проекта до финиша прошло порядка пятнадцати лет. Съемки происходили в разных концах света – как в приполярной Канаде, так и в южной Аргентине. Настойчивый режиссер Иньяриту снимал эпизоды в исключительно хронологическом порядке и при естественном освещении, вследствие чего переругался с продюсерами, актерами. В общем, помимо прочего, "Выживший" — еще и самый многострадальный фильм года.

Разочарование года © Sputnik. Узбекистан Великие неудачники "Оскара"

"Великолепная семерка" Антуана Фукуа подавала большие надежды. Ремейка великого фильма Джона Стерджесса, выпущенного в 1964 году, ожидали с нетерпением и придыханием. Но получилось как-то без огонька. Картонные герои затеяли маловразумительную возню с опереточными злодеями. Зато отдали дань всевозможной политкорректности в ущерб историческим фактам и всякому здравому смыслу.

Провал года © Sputnik / Томас Тхайцук Полюбить дракона

Масштабный голливудский проект "Бен-Гур" Тимура Бекмамбетова стоимостью в 100 миллионов долларов обернулся досадным пшиком. Если первая экранизация истории потомка знатного иудейского рода, ставшего рабом и отомстившего обидчикам, прогремела в 1959 году, поставив рекорд по полученным "Оскарам", то полвека спустя эта же история, только со спецэффектами и новыми технологиями съемки, очень тихо провалилась в прокате. Бекмамбетову пеняют на множество бессмысленных диалогов и вялость действия. Зрителю, наверное, видней.

"Клюква" года

Перефразируя классика, простонем: "Клюква" — как много в этом слове…" И действительно: "клюква"— это и стреляющие из-за угла пушки, и насекомые-камикадзе, истребляющие фашистских гадов, и романтическая любовь на линии фронта. И вообще – всякое попрание здравого смысла и матчасти в угоду непонятно чему.

На победу в этой номинации в уходящем году посягало множество претендентов. И недавние "Союзники" Роберта Земекиса с пикниками у сбитых нацистских бомбардировщиков. И «Экипаж» Николая Лебедева с канатной эквилибристикой между двумя летящими самолетами. Но абсолютная победа, конечно же, у фильма "Герой" Юрия Васильева с неповторимым Димой Биланом в роли белогвардейского офицера.

Из ляпов этого "шедевра" можно составить пространную энциклопедию. Движению сюжета тут активно способствуют "рояли в кустах" (а также в камышах). Тут блещут погоны и эполеты в катастрофическом «ледовом» походе армии генерала Корнилова (где никаких погон даже близко не предполагалось). Тут в реалиях 1918 года красуется "блистательный" Дима Билан в гусарском мундире – тоже восемнадцатого, но только века. И много всякой другой сомнительной веселухи.

Махинация года © Sputnik. Р. Мангасарян Спитак-1988: город, стертый с лица земли 17

Конечно же, самым некрасивым событием года следует назвать выбывание из "оскаровской" гонки фильма "Землетрясение" Сарика Андреасяна. Рассказывающая о трагических событиях 1988 года картина номинировалась на "Оскар" от Армении, но была безжалостно дисквалифицирована американскими киноакадемиками под надуманным предлогом: "Слишком много русских". И действительно, российское гражданство обнаружилось у очень многих участников съемочной группы – армян по национальности. Это обстоятельство и послужило формальным предлогом для дисквалификации.

Да и действительно – куда "Землетрясению" до "Оскара"? Совершенно не показаны ужасы "советского режима". Где очереди, где угнетение? И что там за дружба народов? Разве было такое в "ужасном" СССР? И супергероев нет. И американцы никого не спасают. Так что дырку вам от бублика, а не "Оскар".

Прорыв года

Уроженец Могилева, писатель Владимир Козлов, отчаявшись дожидаться соизволения кинопродюсеров, принялся сам воплощать свои произведения на киноэкране. Притом делал это без какого бы то ни было бюджета. Козлов снял три фильма, а на четвертый – улыбнулась госпожа Удача. Фильм "Аномия", снятый в Калининграде, удостоился специального упоминания жюри Варшавского кинофестиваля и был приглашен на престижный Мангейм-Гейдельбергский фестиваль в Германии. Как говорится, то ли еще будет.

Самый недооцененный фильм года

Каким-то третьим экраном, в тиши ночных сеансов прошел прекрасный фильм Николая Досталя "Монах и бес". Это – метафизическая комедия из времен самодержца Николая I. Рассказывает она про монаха, которого искушает "нечистый". Искушенные зрители (а в основном только они и посмотрели) отмечают прекрасную игру актерского дуэта Тимофея Трибунцева и Георгия Фетисова. Также замечен всеобщий восторг перед сценарием Юрия Арабова – смешным, но без гэгов, с яркими речевыми характеристиками, неожиданным и просто интересным.

Фильм Кима Дружинина и Андрея Шальопы "28 панфиловцев" на первых порах снимался за народные деньги и фактически без участия матерых продюсеров. В итоге зритель так и не увидел чудес баллистики, роковой любви на линии фронта и не насладился визуальными прелестями красотки-снайперши.

Вместо этого зритель увидел, как есть, подвиг народа, давшего невероятный отпор лучшей армии Европы, увидел плохие зубы и грубых мужиков немодельной внешности. Фильм не только окупился в прокате, став сенсацией, но и поставил вопрос о профпригодности института российских кинопродюсеров как такового.