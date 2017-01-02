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Полиция на месте взрыва в Стамбуле.

Рооcсиянка погибла во время теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь

© AFP/
Новости
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В Стамбуле в новогоднюю ночь вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу, погибли 39 человек, 69 ранены.

СУХУМ, 2 янв — Sputnik. Гибель гражданки России при теракте в ночном клубе в новогоднюю ночь подтвердило генеральное консульство России в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

"Да, подтверждаем. Изначально предполагали, что погибшая гражданка Азербайджана, но по документам она имеет российское гражданство", — сказал собеседник агентства.

Скорая помощь в Стамбуле. Архивное фото.
© РИА Новости/Аврора. Виктория Виатрис
При теракте в ночном клубе в Стамбуле погибли 39 человек

По его словам, в понедельник сотрудники консульства отправятся в морг на опознание.

Собеседник добавил, что дипломаты будут оказывать максимальную поддержку родственникам погибшей.

"Других граждан России среди погибших и раненных в результате теракта нет", — заявил представитель генконсульства.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, нападавшего ищут.

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