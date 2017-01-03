СУХУМ, 3 янв — Sputnik. Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции, заявила, что не считает незаконным воссоединение Крыма с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

"Я совершенно не считаю, что была нелегальная аннексия: состоялся референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить под сомнение этот референдум", — сказала Ле Пен.

Марин Ле Пен отметила также необходимость установления "стратегических отношений" между Францией и Россией в контексте борьбы против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.