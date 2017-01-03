СУХУМ, 3 янв — Sputnik. Вероятность запрета на въезд в страну кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен за ее заявление по Крыму не исключена, заявил во вторник руководитель аппарата украинской спецслужбы Александр Ткачук, сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство УНИАН.

Ранее во вторник Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не считает незаконным воссоединение Крыма с Россией.

УНИАН передает, что "по словам Ткачука, подобные заявления отдельных политиков недопустимыми, не соответствуют международным реалиям, однако он отметил, что это заявление не является официальным заявлением французских властей". "Если речь шла бы об официальном деятеле, был бы вызов посла, нота протеста. Что касается СБУ, мы оставляем право действовать в соответствии с теми заключениями, к которым придем. Это может быть и запрет на въезд на территорию нашего государства этому лицу, другие ограничения, которые могут касаться иностранцев", — цитирует издание Ткачука.

© Sputnik. Кристина Афанасьева Марин Ле Пен назвала законным воссоединение Крыма с Россией

При этом он добавил, что "первую скрипку в оценке таких политических заявлений должен играть МИД Украины".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.