СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя высказывания главы национальной разведки США о том, что деятельность RT направлена против Соединенных Штатов Америки, заявила, что телеканал просто рассказывает о том, что происходит в его стране, сообщает РИА Новости.

По словам Клэппера, RT "очень активно продвигает определенную точку зрения, относясь с пренебрежением к нашей системе, приписывает (США) лицемерие относительно прав человека и так далее". При этом он также заявил о публикации "фальшивых новостей" и "использование соцсетей" как других видов информационной деятельности РФ против США, но не привел никаких доказательств своих слов.

"Глава нацразведки США заявляет, что RT подрывает американскую систему, просто рассказывая о том, что происходит в его стране", — сказала Симоньян.

В последнее время нападки на российских журналистов отмечаются в США как в СМИ, так и со стороны официальных лиц. Ряд СМИ США, в частности, газета Washington Post, публиковали обвинения в адрес Sputnik и RT в предвзятости и распространении "ложных новостей", однако вскоре редакция Washington Post вынуждена была признать, что не может подтвердить достоверность информации в своей статье на эту тему.

Кроме того, тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать и в европейских странах. В ноябре Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы агентство Sputnik и телеканал RT. В тот же день эксперт исследовательского центра Henry Jackson Society при парламенте Великобритании Эндрю Фоксалл представил доклад, в котором заявил о необходимости вынесения на суд общественности контактов британцев с российскими СМИ или представителями российских властей.

В принятой ЕП резолюции "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", ряд положений которой граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждается, что РФ якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Из 691 депутата, принимавшего участие в голосовании, в поддержку документа проголосовали 304 человека, против — 179, воздержались — 208. Таким образом, однозначно за принятие документа высказалось меньше половины голосовавших.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.