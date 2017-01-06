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ФБР призналось в бессилии расшифровать переписку боевиков ИГ

Трамп поставил под сомнение факт хакерских атак против Демпартии США

© AFP/ PHILIPPE LOPEZ
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Ранее Трамп уже ставил под сомнение заявления действующей администрации США и представителей Демпартии, однако в основном избранный президент выражал сомнения в причастности ко взлому России, а не в самом факте того, что взлом имел место.

СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Избранный президент США Дональд Трамп в четверг поставил под сомнение заявления властей страны и представителей Демократической партии о том, что сервера партии подверглись хакерской атаке, сообщает РИА Новости.

"Национальный комитет Демократической партии не предоставил доступ ФБР для исследования серверов, которые якобы были атакованы русскими… Тогда как и почему они так уверены насчет взлома, если они даже не запрашивали изучение компьютерных серверов. Что происходит?" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.The Democratic National Committee would not allow the FBI to study or see its computer info after it was supposedly hacked by Russia……

​В среду информационный портал BuzzFeed со ссылкой на представителя Национального комитета Демократической партии США заявил, что спустя шесть месяцев после начала расследования хакерских атак на сервера партии ФБР до сих не запросило доступ к этому оборудованию. При этом один из представителей разведывательного сообщества США сообщил, что ни одна из структур не начинала независимого анализа.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Философ-антрополог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Владимир Лепехин
© Sputnik. Владимир Трефилов
От "русской мафии" к "русским хакерам"

Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности. Не дожидаясь окончания расследования, США ввели санкции против ряда граждан и учреждений РФ по обвинению в кибератаках, а также выслали из страны 35 российских дипломатов.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

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