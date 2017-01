СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Дональд Трамп заявил, что обострить отношения с Россией могут стремиться только глупцы и пообещал, что РФ будет уважать США больше, чем сейчас, когда он вступит в должность сообщает РИА Новости.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

​"Хорошие отношения с Россией — хорошая вещь, только глупцы считают, что плохие отношения с Россией — это хорошо", — написал Трамп в Twitter в субботу.have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

​Он добавил, что в мире слишком много проблем, чтобы создавать их еще больше. Трамп пообещал американцам, что когда он будет президентом, Россия будет уважать США "гораздо больше, чем сейчас".both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

​"Две страны, возможно, будут работать вместе на благо всего мира", — предположил он.