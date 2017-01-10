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Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду радуется победе

Роналду признали лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА

© Sputnik. Владимир Песня
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В споре за звание лучшего футболиста года португалец опередил форварда мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуана Гризманна и аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси.

СУХУМ, 10 янв — Sputnik. Форвард "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Р-Спорт.

Роналду в 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В споре за звание лучшего футболиста года португалец опередил форварда мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуана Гризманна и аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси.

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду. Архивное фото
© Sputnik. Виталий Белоусов
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Как сообщает журналист АП Роб Харрис в своем микроблоге в Twitter, Роналду получил 34,54% голосов, Месси — 26,42%, Гризманн — 7,53%.

В декабре 31-летний нападающий стал обладателем "Золотого мяча", вручаемого французским журналом France Football лучшему футболисту года.

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе. В 2010 году ФИФА и France Football объявили об объединении наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА", но в сентябре 2016 года партнерство было прекращено и обладателя "Золотого мяча" вновь стали определять только на основании мнений спортивных журналистов.

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