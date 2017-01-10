СУХУМ, 10 янв — Sputnik. Леонид Слуцкий не исключил асимметричных мер на расширение США "списка Магнитского", сообщает РИА Новости.

Ранее минфин США на основании "акта Магнитского" заявил о применении санкций в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

© Sputnik. Екатерина Чеснокова Сенат США грозится принять "всеобъемлющие" санкции против РФ

"Хочу напомнить, что в России действует закон об ответных мерах на "акт Магнитского", согласно которому МИД РФ и даже наши депутаты и сенаторы вправе предложить расширить "черные списки" американских граждан, виновных в нарушении прав россиян. Таких случаев немало", — сказал журналистам Слуцкий.

"Однако решение, насколько зеркальным в этот раз будет ответ, должно приниматься в рамках тесных консультаций. Учитывая фактор скорой передачи власти в США, как и в случае с высылкой дипломатов РФ из Америки, ответные шаги России могут быть и асимметричные", — отметил он.

По словам Слуцкого, символично, что так называемый "акт Магнитского" был принят в начале второго президентского срока Барака Обамы и ознаменовал начало процесса срыва перезагрузки отношений России и США.

"И сейчас, уходя в историю, администрация Обамы и ее сторонники по-прежнему сохраняют курс на конфронтацию с Россией. Эта, своего рода истерика и агония, выраженная во всех последних шагах властей США в отношении РФ, безусловно, осложняет возможность восстановления российско-американского диалога", — подчеркнул парламентарий.

При этом он выразил надежду, что новый президент Дональд Трамп и его команда изменят вектор внешней политики США на российском направлении и отношения вернутся в конструктивное русло.