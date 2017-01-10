СУХУМ, 10 янв — Sputnik. В Минобороны России опровергли заявление советника главы Грузии Тенгиза Пхаладзе о якобы строительстве полигона РФ в селе Цебельда в Абхазии. Пресс-служба Южного военного округа заявила, что никаких работ там не проводилось и не планируется, сообщает РИА Новости

"В пресс-службе Южного военного округа вызвало недоумение заявление советника главы Грузии по международным вопросам Тенгиза Пхаладзе о якобы строительстве российского военного полигона в селе Цебельда в Абхазии. Никаких строительных или иных работ в селе Цебельда Республики Абхазия в интересах 7-й военной базы Вооруженных Сил РФ не проводилось и не планируется", — говорится в сообщении ЮВО.