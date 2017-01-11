СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Исследования показали, что употребление в детском возрасте большого количества сахара необратимо сокращает продолжительность жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Cell Reports.Эксперименты на мушках-дрозофилах показали

"То, что мы едим и ели в прошлом, оказывает огромное и длительное влияние на наше здоровье, и теперь нам удалось открыть механизм, который управляет этой реакцией. Мы предполагаем, что подобное "перепрограммирование" генов, произошедшее в организме мушек, может происходить и в клетках других животных. Мы не знаем, характерно это для человека или нет, но все говорит в пользу этого", — рассказывает Адам Добсон (Adam Dobson) из университетского колледжа Лондона.

Ученые пытаются выяснить, как ограничение калорий или чрезмерное их употребление влияет на продолжительность жизни, и почему хроническая нехватка пищи заметно продлевает жизнь многим животным, таким как мушки-дрозофилы и крысы, и почти никак не влияет на обезьян и, предположительно, человека.

Добсон и его коллеги нашли возможный ответ на этот вопрос, наблюдая за несколькими группами мушек-дрозофил (Drosophila melanogaster), часть из которых кормили "нормальной" водой с 5-процентным содержанием сахара, а других – сиропом с 40% сахара. Подобным кормом ученые кормили мушек не постоянно, а лишь три недели во время их молодости, после чего возвращали их на нормальную здоровую диету.

Сравнивая активность генов в клетках тех и других мушек, ученые пытались понять, поменяла ли диета работу и "считываемость" их генов, и какие изменения в целом произошли в организме. Как оказалось, даже трех недель "сахарной" диеты было достаточно, чтобы необратимо повлиять на работу нескольких генов, изменив активность их считывания белками.

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Подавление одного из них, FOXO, крайне негативно сказалось на продолжительности жизни мушек – в среднем, сроки их жизни сократились на 7% даже после того, как они вернулись на здоровую диету и больше не переедали сахара. Причем шансы погибнуть повысились даже в "среднем" возрасте, когда мушки еще были относительно молодыми.

В целом, как отмечают ученые, частота смертельных случаев среди здоровых и "сахарных" мушек коррелирует с соответствующей статистикой среди худых и полных людей.

Схожую роль, как показали дальнейшие эксперименты, ген FOXO играет в жизни других беспозвоночных животных – червей-нематод Caenorhabditis elegans. При добавлении сахара в пищу их жизнь аналогичным образом сократилась. Это дополнительно укрепило уверенность команды Добсона в том, что данный участок ДНК может играть роль регулятора продолжительности жизни и в человеческом организме.

Возможно, что "переупаковка" FOXO позволит в будущем ликвидировать негативные последствия переедания сахара и развития ожирения, заключают ученые.