СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Все пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей, Минтруд надеется на завершение этой работы в январе, заявил глава ведомства Максим Топилин, сообщает РИА Новости.

Российские власти ранее приняли решение не проводить индексацию пенсий во второй половине 2016 года в обычной форме, а заменить ее единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что все выплаты должны быть проведены до 28 января.

© Sputnik. ТомасТхайцук Отдельные категории пенсионеров Абхазии получат ежемесячные доплаты

"Все пенсионеры, независимо от того, работают они или не работают, являются гражданскими или военными, получат эту единовременную выплату. Очень надеемся, что в январе эта работа будет завершена", — сказал Топилин журналистам по итогам совещания у президента РФ.

По его словам, во вторник, в первый день работы с этими средствами, 4 миллиона пенсионеров уже получили по 5 тысяч на свои счета в банковские системы.

Министр отметил, что все ресурсы для того, чтобы обеспечить социальные выплаты в 2017-18 годах, имеются.

"С 1 февраля 2017 года будет осуществлена индексация страховых пенсий в соответствии с уровнем инфляции… С 1 февраля на 5,4% будут проиндексированы все страховые пенсии", — уточнил он, напомнив также, что 1 апреля пройдет вторая индексация, таким образом, общая индексация составит 5,8%.