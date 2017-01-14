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Избранный президент США Дональд Трамп

Трамп рассказал об условиях отмены санкций против РФ

© Sputnik. Кейтлин Оукс
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Избранный президент США заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным после своей инаугурации.

СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Вступающий 20 января в должность президента США Дональд Трамп не планирует немедленной отмены санкций в отношении России, но не исключает ее в будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Трамп заявил, что намерен сохранять введенные администрацией президента США Барака Обамы санкции "по крайней мере на протяжении какого-то времени". Вместе с тем, отметил: "если вы поладили и Россия помогает нам, зачем тогда кому-нибудь сохранять санкции, если кто-то делает прекрасные дела вместе".

Обама объяснил, при каком условии с России могут быть сняты санкции
© RUPTLY.
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Во время предвыборной кампании и после победы Трамп многократно заявлял о том, что намерен сотрудничать с Россией.

США 29 декабря ввели санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив во "вмешательстве в выборы" и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США не предъявили. В опубликованном 6 января совместном докладе докладе развед службы США вновь обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность.

В пятницу Обама продлил на год санкции, введенные в отношении РФ в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и на Украине.

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