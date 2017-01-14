22:48 14 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Юная американская балерина plus size покорила пользователей соцсетей

Балерина plus size покорила соцсети

фото из аккаунат lizzy.dances
Новости
Получить короткую ссылку
6820

Пятнадцатилетняя Хоуэлл из Милфорда (штат Делавэр) опубликовала в Instagram видео, на котором блестяще исполняет балетные па, несмотря на лишний вес.

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Пятнадцатилетняя балерина из США привела в восторг пользователей соцсетей, показав, что танцевать могут все, главное по-настоящему этого захотеть.РИА Новости

Пятнадцатилетняя Хоуэлл из Милфорда (штат Делавэр) опубликовала в Instagram видео, на котором блестяще исполняет балетные па, несмотря на лишний вес. По мнению самой девушки, "стереотипы создаются, чтобы их разрушать".

turning monday¿ #ballet#turn#balletdancer#dancer#foutte

Видео опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Ноя 21 2016 в 4:02 PST"Не должно иметь значения, сколько я вешу. Единственное, что важно, — моя страсть к танцам. Я стараюсь похудеть. Я знаю, это поможет мне танцевать лучше и стать более здоровой. Но худеть тяжело!", — цитирует британская The Daily Mail Хоуэлл.

За несколько недель с момента публикации видео число ее подписчиков в Instagram превысило 26 тысяч, а сам ролик посмотрели более 93 тысяч раз. В своем аккаунте девушка выкладывает и фотографии из балетной школы и со своих выступлений.

next weekend will be my 8th nutcracker so here is a fetus lizzy picture to hold you over until then

Фото опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Ноя 26 2016 в 6:32 PSTХоуэлл занимается балетом с пяти лет, кроме этого, она увлекается джазом и чечеткой. По словам девушки, ее очень радует, что многие  подписчики назвали ее пример "вдохновляющим". На негативные комментарии она старается реагировать с юмором.

"Ты должна будешь работать вдвое усерднее, чем другие, но в конечном счете это стоит того, чтобы доказать недоброжелателям, что они неправы. Делайте, что вы любите, и не позволяйте никому останавливать себя", — советует юная балерина.

Главные темы

  • Ажьырныхуа.
    Ажьира и ахьира: Новый год по-абхазски

    Ажьырныхуа — один из главных праздников в традиции абхазов, ученые отмечают, что Ажьырныхуа проводят в Абхазии более 2000 лет. Это семейный, родовой праздник, который связан с божеством кузни и кузнечного ремесла – Шашвы. Праздник Ажьырнухуа отмечают вечером 13 января.

    392
  • Избранный президент США Дональд Трамп
    Трамп назвал компромат на него фальшивкой, ссылаясь на данные разведки

    Ранее анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован на одном из ресурсов.

    10
  • Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
    Сенатор: в Евросоюзе есть силы, которые боятся сближения РФ и США

    Ранее спецслужбы ФРГ обвинили Россию в том,что она систематически подрывает отношения между Европой и США и якобы на протяжении многих лет РФ оказывает влияние в странах ЕС, "нацелено пытается обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты", стремясь "поставить под вопрос тесные связи с США".

    11

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Ажьырныхуа в селе Эшера.
Ночь в кузне: древний абхазский обряд Ажьырныхуа
Французский гонщик помог обессилившей россиянке Нифонтовой на Дакаре-2017
Гонщик из Франции помог обессилившей россиянке Нифонтовой на "Дакаре-2017"
Озеро Рица: факты, посещаемость и доходы
Рица в цифрах и фактах

Соцсети

Sputnikabkhazia