Балерина plus size покорила соцсети

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Пятнадцатилетняя балерина из США привела в восторг пользователей соцсетей, показав, что танцевать могут все, главное по-настоящему этого захотеть.РИА Новости

Пятнадцатилетняя Хоуэлл из Милфорда (штат Делавэр) опубликовала в Instagram видео, на котором блестяще исполняет балетные па, несмотря на лишний вес. По мнению самой девушки, "стереотипы создаются, чтобы их разрушать".

turning monday¿ #ballet#turn#balletdancer#dancer#foutte Видео опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Ноя 21 2016 в 4:02 PST"Не должно иметь значения, сколько я вешу. Единственное, что важно, — моя страсть к танцам. Я стараюсь похудеть. Я знаю, это поможет мне танцевать лучше и стать более здоровой. Но худеть тяжело!", — цитирует британская The Daily Mail Хоуэлл.

За несколько недель с момента публикации видео число ее подписчиков в Instagram превысило 26 тысяч, а сам ролик посмотрели более 93 тысяч раз. В своем аккаунте девушка выкладывает и фотографии из балетной школы и со своих выступлений.

next weekend will be my 8th nutcracker so here is a fetus lizzy picture to hold you over until then Фото опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Ноя 26 2016 в 6:32 PSTХоуэлл занимается балетом с пяти лет, кроме этого, она увлекается джазом и чечеткой. По словам девушки, ее очень радует, что многие подписчики назвали ее пример "вдохновляющим". На негативные комментарии она старается реагировать с юмором.

"Ты должна будешь работать вдвое усерднее, чем другие, но в конечном счете это стоит того, чтобы доказать недоброжелателям, что они неправы. Делайте, что вы любите, и не позволяйте никому останавливать себя", — советует юная балерина.