Балерина plus size покорила соцсети

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Пятнадцатилетняя балерина из США привела в восторг пользователей соцсетей, показав, что танцевать могут все, главное по-настоящему этого захотеть.РИА Новости
Пятнадцатилетняя Хоуэлл из Милфорда (штат Делавэр) опубликовала в Instagram видео, на котором блестяще исполняет балетные па, несмотря на лишний вес. По мнению самой девушки, "стереотипы создаются, чтобы их разрушать".
За несколько недель с момента публикации видео число ее подписчиков в Instagram превысило 26 тысяч, а сам ролик посмотрели более 93 тысяч раз. В своем аккаунте девушка выкладывает и фотографии из балетной школы и со своих выступлений.
"Ты должна будешь работать вдвое усерднее, чем другие, но в конечном счете это стоит того, чтобы доказать недоброжелателям, что они неправы. Делайте, что вы любите, и не позволяйте никому останавливать себя", — советует юная балерина.