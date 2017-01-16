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Грузовой Boeing 747-400 разбился в Бишкеке

Самолет разбился в Бишкеке, более 30 чел погибли

ТАБЫЛДЫ КАДЫРБЕКОВ
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Число погибших на месте ЧП в Бишкек составляет 32 человека, в числе которых - местные жители и экипаж самолета, в больницах Бишкека находятся девять пострадавших, из которых шестеро детей с тяжелыми множественными травмами и ожогами, за их жизнь борются врачи.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Грузовой Boeing 747-400 разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на пресс-служба министерства транспорта и дорог республики.

Крушение произошло в 4.31 мск. По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта.

Грузовой Boeing 747 турецких авиалиний упал под Бишкеком утром в понедельник, самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта. В настоящий момент известно о приблизительно 30 погибших местных жителях, в числе которых шестеро детей, и четырех членах экипажа. Восемь человек госпитализированы с места ЧП в тяжелом состоянии.

"Грузовой самолет Boeing 747-400 разбился при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас". Самолет принадлежал компании Turkish Airlines (Турецкие авиалинии). Маршрут полета Гонконг-Бишкек-Стамбул. Экипаж самолета Boeing 747-400 был в составе 4+1", — сообщает пресс-служба.

В Минздраве отметили, что, скорее всего, число погибших и пострадавших не окончательное, так как продолжаются разборы завалов на месте крушения.

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