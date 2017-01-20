Античный тетрапилон разрушили боевики ИГ в Пальмире

СУХУМ, 20 янв — Sputnik. Боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) разрушили всемирно известный античный тетрапилон в Пальмире, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский государственный телеканал.

Античный тетрапилон в Пальмире состоял из четырех массивных каменных оснований, на которых были установлены 16 высоких колонн с платформами наверху.

© Sputnik. Михаил Воскресенский Освобожденные руины Пальмиры 10

Террористы также частично разрушили римский амфитеатр древнего города и казнили 12 человек из числа пленных учителей и военнослужащих.

После первого нападения боевиков ИГ, почти два года назад, древняя Пальмира уцелела на 80%. Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.

В середине декабря 2016 года боевики ИГ после двухдневных непрерывных атак вновь захватили древнюю Пальмиру в сирийской провинции Хомс, в руках террористов оказался, как город, так и исторические развалины, которые входят в список культурного наследия ЮНЕСКО. По разным данным, в штурме Пальмиры участвовали более 5 тысяч боевиков, среди которых сотни смертников, а также десятки единиц бронетехники, которые были стянуты из провинций Ракка и Дейр-эз-Зор.