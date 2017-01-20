Психологи об объятиях: выделяется гормон счастья

О том, как объятия влияют на настроение, могут ли помочь в экстремальных ситуациях, и важно ли обниматься определенное количество раз каждый день в преддверии Международного дня объятий, который отмечается 21 января, рассказали РИА Новости психологи.

Эмоции, которые человек получает, обнимая кого-то близкого, очень плодотворны, отмечает кандидат медицинских наук, психолог Ольга Маховская.

"(Объятия) сопровождаются выделением гормонов счастья, и мы действительно получаем удовольствие, когда обнимаемся с людьми, которые нам нравятся, хотя круг близких людей определяется не только их улыбкой и симпатией, которую они нам выражают, но и кодом поведения, взглядами", — отметила Маховская.

Она также сказала, что в отдельных странах объятия — это своеобразный признак дружелюбия, поэтому иногда ими могут обмениваться и малознакомые люди.

"Например, французы, без конца не только обнимаются, но и целуются, едва познакомившись. Это изначально обозначает у них такой кредит доверия, мы же в этом смысле очень недоверчивые люди… У нас если незнакомый человек бросится с объятиями, то это может восприниматься как агрессия и нечто неприличное. Есть определенная дистанция, которую нельзя переходить", — добавила она.

Объятия — это очень эффективный способ передачи своих эмоций, поэтому они могут применяться даже для того, чтобы успокоить человека в случае возникновения экстремальных ситуаций, считает психолог социальной работы Анфиса Калистратова.

"Вообще объятия хорошо действуют на человека, особенно на детей… В экстремальных ситуациях, например, катастрофах, в каких-то природных катаклизмах, когда люди теряются, в психологии есть такие приемы, чтобы можно было человека обнять, потому что через это человек успокаивается, стабилизируется, ему хорошо хотя бы какое-то время", — сказала она.

Важно ли число объятий

По мнению Калистратовой, было бы неверно считать, что определенное количество объятий в день остро необходимо.

"Когда нам говорят, что нужно обниматься например не меньше 15 раз в день, на передний план выходят именно количество. То есть человек просто обнимается такое количество раз, не думая, в каком он состоянии и что с ним происходит. Обнимайтесь тогда, когда вам хочется", — сказала она.

В то же время, детей нужно обнимать как можно чаще. "Есть определенная дозировка, восемь раз в день нужно обнимать своего ребенка", — отмечает Ольга Маховская.

По ее словам, в современном мире дети часто испытывают сенсорный голод: родители заняты и не в состоянии дать детям столько объятий, сколько им нужно, и уже нет бабушек, которые раньше могли компенсировать их нехватку.