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Астана. Здание Президентского дворца (слева) и здание парламента Республики Казахстан

США не будут отправлять делегацию в Астану для переговоров по Сирии

© Sputnik. Сергей Субботин
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Переговоры единой делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей правительства пройдут в столице Казахстана 23 января при участии спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. Посол США в Казахстане Джордж Крол будет представлять Вашингтон на переговорах по Сирии в Астане, заявили в Госдепе, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

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Соединенные штаты не будут направлять на переговоры в Астану отдельную делегацию из Вашингтона, отмечается в заявлении.

"Принимая во внимание инаугурацию нашего президента и срочную необходимость провести передачу власти, делегация из Вашингтона не будет присутствовать на конференции в Астане", — цитирует агентство заявление ведомства.

Переговоры с участием единой делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей правительства пройдут в столице Казахстана 23 января. На переговоры приглашен спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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