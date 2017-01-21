США не будут отправлять делегацию в Астану для переговоров по Сирии

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. Посол США в Казахстане Джордж Крол будет представлять Вашингтон на переговорах по Сирии в Астане, заявили в Госдепе, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

© Sputnik. Константин Чалабов У РФ и США не получается договориться по Сирии

Соединенные штаты не будут направлять на переговоры в Астану отдельную делегацию из Вашингтона, отмечается в заявлении.

"Принимая во внимание инаугурацию нашего президента и срочную необходимость провести передачу власти, делегация из Вашингтона не будет присутствовать на конференции в Астане", — цитирует агентство заявление ведомства.

Переговоры с участием единой делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей правительства пройдут в столице Казахстана 23 января. На переговоры приглашен спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.