США создадут "безопасные зоны" в Сирии для решения кризиса с беженцами

СУХУМ, 26 янв — Sputnik. Дональд Трамп подтвердил намерение создать в Сирии "безопасные зоны", чтобы решить проблемы беженцев, сообщает РИА Новости.

"Я точно сделаю безопасные зоны в Сирии для людей. Думаю, Европа совершила ужасную ошибку, когда разрешила миллионам людей (беженцев — ред.) приехать в Германию и другие страны. Все, что нам остается, это видеть ту катастрофу, которая там сейчас. Не хочу, чтобы это было здесь (в США — ред.)", — сказал Трамп.

Президент не раскрыл детали своего плана.

Предыдущая администрация Барака Обамы рассматривала возможность создания "безопасных зон" или "бесполетных зон", но пришла к выводу, что это будет слишком сложно и чревато втягиванием США во внутрисирийский конфликт.