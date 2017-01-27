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Дональд Трамп

Трамп надеется поговорить с Путиным и вместе с РФ "вышибить дух из ИГ"

REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY
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Путин и Трамп общались по телефону после избрания Трампа еще до его инаугурации, но дата телефонного разговора между президентами двух стран после инаугурации пока не согласована, контакты по линии администрации еще предстоит наладить.

СУХУМ, 27 янв — Sputnik. Американский президент рассчитывает "поладить" с Россией и вместе "вышибить дух" из запрещенной в обеих странах террористической группировки "Исламское государство", сообщает РИА Новости.

"Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГ. Потому что ИГ — это настоящая болезнь", — сказал Трамп.

Президент США отметил, что есть шансы на то, что удастся наладить отношения с Россией.

Ф. Штайнмайер.
© Sputnik. Александр Вильф
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"Мы должны поладить с Россией, как и с остальными", — добавил Трамп. "Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем", — заключил президент США.

Ранее о том, что Трамп рассчитывает поговорить с российским президентом по телефону в ближайшие выходные, сообщали американские СМИ о ссылкой на источники в администрации США.

В четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил журналистам, что дата телефонного разговора Путина с Трампом пока не согласована, контакты по линии администрации еще предстоит наладить.

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