Трамп надеется поговорить с Путиным и вместе с РФ "вышибить дух из ИГ"

СУХУМ, 27 янв — Sputnik. Американский президент рассчитывает "поладить" с Россией и вместе "вышибить дух" из запрещенной в обеих странах террористической группировки "Исламское государство", сообщает РИА Новости.

"Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГ. Потому что ИГ — это настоящая болезнь", — сказал Трамп.

Президент США отметил, что есть шансы на то, что удастся наладить отношения с Россией.

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"Мы должны поладить с Россией, как и с остальными", — добавил Трамп. "Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем", — заключил президент США.

Ранее о том, что Трамп рассчитывает поговорить с российским президентом по телефону в ближайшие выходные, сообщали американские СМИ о ссылкой на источники в администрации США.

В четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил журналистам, что дата телефонного разговора Путина с Трампом пока не согласована, контакты по линии администрации еще предстоит наладить.