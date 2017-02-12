Вертолет рухнул на Алтае, на борту находились пять человек

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Вертолет Robinson R-66 рухнул в районе Телецкого озера в республике Алтай, на борту судна находились пять человек, сообщает РИА Новости.

Причиной происшествия могли стать плохие погодных условий или ошибка пилота, завили в правоохранительных органах региона.

"Предварительные версии — плохая погода, техническая неисправность и ошибка пилотирования. По предварительным данным, вертолет мог затонуть", — сказал источник.

Ранее сообщалось, что полет вертолета был несанкционированным, так как летать над заповедником в темное время суток запрещено. На вертолете перевозили сотрудника заповедника, заболевшего пневмонией.

По предварительным данным, на воздушном борту мог находится бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных. В 2009 году вице-премьер, он был в числе пассажиров вертолета Ми-8, упавшем у горы Черной в Кош-Агачском районе Республики Алтай во время незаконной охоты на архара. Банных и еще три человека выжили, семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин погибли.

Следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России начали проверку по факту крушения вертолета в республике Алтай.