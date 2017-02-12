23:24 12 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото вертолета Robinson R66

Вертолет рухнул на Алтае, на борту находились пять человек

© Sputnik. Григорий Сысоев
Новости
Получить короткую ссылку
910

Спасатели МЧС на Алтае выдвинулись на место вероятного крушения вертолета Robinson в районе Телецкого озера, на борту которого были пять человек, в том числе бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных.

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Вертолет Robinson R-66 рухнул в районе Телецкого озера в республике Алтай, на борту судна находились пять человек, сообщает РИА Новости.

Причиной происшествия могли стать плохие погодных условий или ошибка пилота, завили в правоохранительных органах региона. 

"Предварительные версии — плохая погода, техническая неисправность и ошибка пилотирования. По предварительным данным, вертолет мог затонуть", — сказал источник.

Ранее сообщалось, что полет вертолета был несанкционированным, так как летать над заповедником в темное время суток запрещено. На вертолете перевозили сотрудника заповедника, заболевшего пневмонией.

По предварительным данным, на воздушном борту мог находится бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных. В 2009 году вице-премьер, он был в числе пассажиров вертолета Ми-8, упавшем у горы Черной в Кош-Агачском районе Республики Алтай во время незаконной охоты на архара. Банных и еще три человека выжили, семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин погибли.

Следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России начали проверку по факту крушения вертолета в республике Алтай. 

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Брейк данс
Брейкеры Абхазии и России: "Bang battle pro" в Сухуме
Видео с толстыми тиграми из китайского зоопарка появилось в Сети
Видео с толстыми тиграми из китайского зоопарка появилось в Сети
Статистика ДТП в Абхазии
Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Соцсети

Sputnikabkhazia