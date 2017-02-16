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Сессии мирных переговоров по Сирии в Астане в Rixos President Hotel

В Астане планируют в четверг решить вопрос мониторинга за перемирием в САР

© AFP/ Kirill KUDRYAVTSEV
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В Астане проходит встреча российской и иранской делегаций, за ней последует встреча с сирийской оппозицией. Участники рассчитывают, что переговоры по Сирии в Астане позволят выйти на конкретное решение уже в четверг.

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. В результате переговоров в Астане по Сирии планируется подписание документа по мониторингу за режимом прекращения огня в Сирии, итоговое заявление, заявил журналистам директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов, сообщает РИА Новости.

"В основном рассматривается вопрос по положению о создании оперативной группы, которая будет следить за мониторингом режима прекращения огня, также рассматривается текст итогового заявления сторонами", — сказал он.

"Идет параллельный трек, на котором рассматриваются вопросы присоединения населенных пунктов к режиму прекращения огня, в этом кроется практическая часть астанинского процесса — чем больше населенных пунктов присоединятся к режиму прекращения огня, тем будет лучше для сирийского урегулирования", — отметил он.

Астана. Здание Президентского дворца (слева) и здание парламента Республики Казахстан
© Sputnik. Сергей Субботин
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Все участники встречи по Сирии в Астане, в том числе глава делегации вооруженной оппозиции Мохаммед Аллуш, прибыли, представители 9 группировок вооруженной оппозиции примут участие в переговорах.

Турецкая делегация также участвует в переговорах.

В МИД Казахстана рассчитывают, что участники переговоров по Сирии в Астане приложат усилия, чтобы выйти на конкретное решение уже в четверг.

"Я думаю, что сегодня стороны закончат", — сказал журналистам директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов, отвечая на вопрос о возможности продления переговоров в Астане до завтра.

"Стороны приложат все усилия для того, чтобы сегодня закончить все переговоры и выйти на какое-то конкретное решение", — заявил он.

 



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