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Избиратели во время голосования. Архивное фото

Голосование на выборах президента Южной Осетии пройдет в Сухуме

© Sputnik. Костис Нтантамис
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Во время выборов президента Южной Осетии избирательные участки будут открыты в Сухуме, Москве и во Владикавказе.

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. Голосовать на выборах президента Южной Осетии, которые пройдут 9 апреля, смогут все граждане РЮО, проживающие в Абхазии, Северной Осетии и в Москве, избирательные участки откроются при консульских отделах и посольствах, сказала журналистам глава ЦИК Белла Плиева, сообщает Sputnik Южная Осетия.

"Избирательные участки по выборам президента Южной Осетии откроются в посольствах Южной Осетии в Москве и Сухуме. Проголосовать на выборах смогут и граждане нашей республики, проживающие в Северной Осетии, избирательный участок будет открыт в консульском отделе во Владикавказе", — сказала Плиева.

На сегодняшний день известны имена семи претендентов на пост президента. Это Леонид Тибилов, Анатолий Бибилов, Эдуард Кокойты, Алан Гаглоев, Алан Козонов и Амиран Багаев. Их сторонники заняты сбором подписей и других документов. Один из претендентов — Владимир Гулиев, ранее отказался от участия в предвыборной гонке, а Хох Гаглойты не смог собрать достаточное количество сторонников для проведения собрания инициативной группы и также объявил о прекращении президентской кампании.



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