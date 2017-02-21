Арену "Лужники" реконструируют к ЧМ по футболу 2018 года. Видео с коптера

На данный момент уже закончена прокладка водопровода. Коптеры телеканала "360" сняли происходящее на одной из основных арен предстоящего Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Тепло на стадион проведут уже летом. Строительные работы в "Лужниках" закончены. Гордость арены — уникальное покрытие игрового поля. Под газоном скрывается 35 километров инженерных сетей.

© Sputnik. Евгений Биятов Мэр Москвы С. Собянин ознакомился с ходом строительства стадиона "Лужники"

Это системы обогрева, полива и дренажа. На таком поле можно играть при любых погодных условиях.

"Лужники" станут главной ареной ЧМ-2018. Здесь пройдут четыре матча группового турнира, включая игру открытия с участием сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и финал.