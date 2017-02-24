СМИ: ФБР не будет останавливать утечки о "связях окружения Трампа с РФ"

СУХУМ, 24 фев — Sputnik. Представитель Белого дома потребовал от ФБР США остановить утечки в СМИ о "связях окружения президента США Дональда Трампа с Россией", но получил отказ, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

В ФБР также отказались выступить с опровержением ранее появившейся в СМИ информации о контактах окружения Трампа с Россией.

При этом прямое общение на эту тему между Белым домом и ФБР было бы нарушением давно существующих правил, по которым исполнительная власть не может влиять на ход расследований. Тем не менее, появилась информация о том, что шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас обратился с подобной просьбой к заместителю директора ФБР Эндрю Маккейбу.

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Представитель Белого дома признал, что Прибас говорил с Маккейбом и директором ФБР Джеймсом Коми и просил их проинформировать журналистов о безосновательности сообщений. Коми отказался что-либо комментировать журналистам, поскольку речь идет об идущем расследовании. Тем не менее, это не помешало утечкам, которые постоянно допускают подчиненные Коми в средства массовой информации относительно все того же расследования "связей с Россией".

Ранее неназванные американские чиновники заявили, сославшись на данные о перехваченных телефонных звонках, что члены президентской кампании Дональда Трампа предположительно неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения про связи команды президента США Дональда Трампа с российской разведкой не основаны ни на каких фактах. По его словам, "это абсолютно газетное сообщение, которое не основано ни на каких фактах и которое не указывает ни на какие конкретные факты".