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Города Мира. Каракас. Архивное фото

Венесуэла лишилась права голоса на Генеральной ассамблее ООН из-за долгов

© Sputnik. Дмитрий Знаменский
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Долг Венесуэлы Организации Объединенных Наций достиг 24 миллионов долларов, это уже не первый раз, когда страна теряет право голоса в рядах ООН.

СУХУМ, 25 фев — Sputnik. Венесуэла потеряла право голоса на ГА ООН из-за неуплаты членских взносов, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

"Если государства-члены не могут платить, то на этот счет есть статьи Хартии ООН. Мы сейчас говорим о Кабо-Верде, Ливии, Папуа-Новой Гвинее, Судане, Вануату и Венесуэле", — цитирует Дюжаррика агентство Sputnik.

За последние три года Венесуэла дважды теряла право голоса в рядах ООН, ее долг организации достиг 24 миллионов долларов.



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