Венесуэла лишилась права голоса на Генеральной ассамблее ООН из-за долгов

СУХУМ, 25 фев — Sputnik. Венесуэла потеряла право голоса на ГА ООН из-за неуплаты членских взносов, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

"Если государства-члены не могут платить, то на этот счет есть статьи Хартии ООН. Мы сейчас говорим о Кабо-Верде, Ливии, Папуа-Новой Гвинее, Судане, Вануату и Венесуэле", — цитирует Дюжаррика агентство Sputnik.

За последние три года Венесуэла дважды теряла право голоса в рядах ООН, ее долг организации достиг 24 миллионов долларов.