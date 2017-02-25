WADA признало нехватку доказательств вины многих атлетов РФ в отчете Макларена

СУХУМ, 25 фев — Sputnik. В отчете Ричарда Макларена недостаточно сведений о нарушении антидопинговых правил многими российскими атлетами, говорится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа Де Кеппера, сообщает Р-Спорт.

В письме говорится, что на последнем заседании 21 февраля в Лозанне, на котором WADA собиралось оказать помощь международным спортивным федерациям в работе с данными из отчета Макларена, агентство признало, что во многих случаях представленных доказательств может быть недостаточно, чтобы доказать вину спортсменов. Международным федерациям было рекомендовано напрямую обращаться к членам комиссии Макларена.

WADA также сообщило, что переводы, использованные независимой комиссией WADA, не всегда были корректными, и потому были запрошены официальные переводы некоторых текстов.

"Установление приемлемых доказательств является значительным вызовом, с которым уже столкнулись некоторые международные федерации, когда в некоторых случаях им приходилось отменять временные санкции или когда они не могли, как минимум на данном этапе, начать дисциплинарные процедуры из-за нехватки твердых доказательств", — отмечается в письме Де Кеппера.

Ранее Христоф Вишеманн, адвокат временно отстраненных российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, заявил, что в документах, на которые опирается Макларен, есть несоответствия между именами атлетов и идентифицирующими их кодами. Юристы WADA разослали письмо в соответствующие международные спортивные федерации, объяснив неточности "технической неисправностью". Также на ошибки в отчете независимой комиссии указывал экс-директор лаборатории WADA в Лозанне Марсьяль Соги.