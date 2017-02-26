МЧС остановило поиски упавшего на Алтае вертолета

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Спустя две недели после начала поисков упавшего в Телецкое озеро вертолета штаб решил приостановить поисковые работы в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МЧС по республике Алтай.

"Проведено заседание межведомственного оперативного штаба в населенном пункте Яйлю, на котором принято решение о подготовке материалов к приостановки проведения поисковых работ", — говорится в сообщении.

В МЧС пояснили, что в воскресенье в связи с неблагоприятными метеоусловиями (шторм на озере) поисковые мероприятия не проводились. Сейчас спасателей перемещаются с мыса Кокши, в районе которого предположительно потерпел крушение вертолет, в Яйлю Турочакского района для отъезда в пункты постоянной дислокации.

© Sputnik. Владимир Вяткин Спасатели упавшего на Алтае Robinson R-66 обследовали почти 230 кв км

"Поисковые мероприятия приостановлены", — сказали в главке МЧС.

Ранее сообщалось, что в озере за время поисков было обнаружено тело жены пилота Дмитрия Ракитского – Елены Ракитской. Кроме того, были найдены откидная крышка переднего правого сидения вертолета, три технических чехла, сапог, по всей видимости принадлежавший одному из пассажиров упавшего вертолета. Сам вертолет пока обнаружить не удалось.

По данным МЧС, 12 февраля в 20.20 (16.20 мск) от очевидца поступила информация, что в Турочакском районе республики Алтай в районе мыса Кокши на Телецком озере упал вертолет Robinson R-66. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтай Авиа" Дмитрий Ракитский и его супруга, а также еще один пассажир Глеб Вореводин.

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах республики Алтай. Одно из самых посещаемых туристических мест в регионе. Площадь — 223 квадратных километра, средняя глубина — около 170 метров, максимальная — более 300 метров.