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Разрушенная историческая часть Пальмиры

Армия Сирии при поддержке ВКС РФ завершила взятие Пальмиры

© Sputnik. Михаил Воскресенский
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Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о том, что ВС Сирии при поддержке российских ВКС завершили операцию по взятию Пальмиры.

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. Армия Сирии при поддержке ВКС России завершила операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова, сообщает РИА Новости 

Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" с середины мая 2015 года. Сирийская армия освободила город в конце марта 2016 года при поддержке российских ВКС.

В декабре Пальмира вновь была захвачена террористами. Бойцы сирийской армии и отряды союзного ополчения вели наступательную операцию при поддержке правительственной авиации, постепенно вытесняя экстремистов из города. Экстремисты массово отступали, почти не оказывая сопротивления. Уходя из города, боевики заминировали дороги и здания.



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