Армия Сирии при поддержке ВКС РФ завершила взятие Пальмиры

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. Армия Сирии при поддержке ВКС России завершила операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова, сообщает РИА Новости

Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" с середины мая 2015 года. Сирийская армия освободила город в конце марта 2016 года при поддержке российских ВКС.

В декабре Пальмира вновь была захвачена террористами. Бойцы сирийской армии и отряды союзного ополчения вели наступательную операцию при поддержке правительственной авиации, постепенно вытесняя экстремистов из города. Экстремисты массово отступали, почти не оказывая сопротивления. Уходя из города, боевики заминировали дороги и здания.