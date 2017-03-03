Больше усилий, больше денег: реставрация Пальмиры затянется

СУХУМ, 3 мар — Sputnik, Мария Шелудякова. Говорить о сохранности не уничтоженных боевиками ИГ памятников Пальмиры можно будет только после полного разминирования всей территории древнего города, заявил Sputnik научный сотрудник Института культурного и природного наследия имени Лихачева Тимур Кармов, отметив, что этот процесс может занять вдвое больше времени, чем в первый раз.

© Sputnik. Михаил Воскресенский Армия Сирии при поддержке ВКС РФ завершила взятие Пальмиры

Сирийская армия и бойцы народного ополчения при поддержке ВКС 2 марта во второй раз освободили город от боевиков "Исламского государства", и отступавшие боевики не успели уничтожить все древние постройки. Один из богатейших центров древней цивилизации находился под контролем ИГ с мая 2015 года. В первый раз сирийская армия освободила Пальмиру в марте 2016 года, но в декабре боевики ИГ сумели вновь захватить город и разрушить часть памятников.

В скором времени должен начаться процесс разминирования Пальмиры. По мнению эксперта, в прошлый раз террористы не понимали значимость объектов с точки зрения науки и культуры, и всерьез не подходили к их минированию – взрывные устройства находились не только вблизи памятников, но и возле дорог и нового города. Сейчас саперам придется обезвредить большее количество мин в исторической части, уверен исследователь.

"После второго захвата Пальмиры боевики, осознав значение памятников, пытались нанести как можно больший ущерб. По логике событий, они оставили после себя большое количество взрывных устройств и организовали продуманную систему "ловушек". К вопросу разминирования надо будет подойти со всей тщательностью и внимательно изучить все, даже не особо важные конструкции, на территории нескольких квадратных километров", – объяснил Кармов.

По оценкам экспертов, в целом архитектурный комплекс сохранился: "вопрос о невосполнимости не стоит", и большинство памятников подлежат полному или частичному восстановлению.

"Сохранились главная колоннада и внешняя стена храма Бэла. Амфитеатр частично взорван, но в принципе сохранился. С этим можно работать. Судя по фото, сооружения по правую и левую стороны от сцены остались целы. Тетрапилон разрушен, но аллея, которая тянется больше чем на километр, не изменилась", – рассказал исследователь.

Однако после второго захвата Пальмиры террористами ИГ для реставрации наиболее известных достопримечательностей, римского амфитеатра и тетрапилона, придется приложить больше усилий и увеличить финансирование.

Институт культурного и природного наследия имени Лихачева уже ведет переговоры с сирийскими властями о мониторинговой экспедиции. Исследователям остается только дождаться официального разминирования и "установления надлежащих условий". По мнению Кармова, экспертам необходимо выждать определенное время, пока террористы не будут отброшены на расстояние не менее чем сто километров от Пальмиры. Планировать экспедиции бессмысленно до стабилизации линии фронта, уверен он.