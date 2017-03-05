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Сомалийский пират. Архивное фото.

Из пиратского плена освободили семь российских моряков

© AP Photo. Farah Abdi Warsameh, File
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Гражданское судно, на котором находились в том числе и российские моряки, было захвачено нигерийскими пиратами в феврале 2017 года.

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Из нигерийского плена освободили семь моряков из России и одного гражданина Украины, они находятся в аэропорту Франкфурта и готовятся на следующей неделе вернуться домой в Севастополь, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека города Севастополя Павел Буцай.

В феврале 2017 года гражданское судно, на котором находились в том числе и российские моряки, было захвачено нигерийскими пиратами. Моряков высадили с корабля и отвезли в пиратский лагерь на берегу. Компания-владелец судна "BBC Caribbean" вели сложные переговоры с пиратами и договорились об освобождении экипажа.

Как сообщил Павел Буцай, переговоры оказались довольно успешными. "Моряки — жители Севастополя, уже находятся во Франкфуртском аэропорту и со дня на день полетят на родину, чувствуют себя нормально", — отметил правозащитник.



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